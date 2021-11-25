Покушение на Шефира: полиция обыскала дом депутата от "Евросолидарности" (фото)

Депутат Ивано-Франковского облсовета Сергей Волошин при перерегистрации оружия показал патроны с определенной маркировкой. Такие же боеприпасы нашли на месте обстрела машины Сергея Шефира.

Полицейские обыскали дом депутата Ивано-Франковского областного совета от "Европейской солидарности" Сергея Волошина. Его подозревают в покушении на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба "Евросолидарности".

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"Власть Зеленского пробила очередное дно в преследовании оппозиции и начинает фабриковать дела против "Европейской Солидарности" с обвинениями в покушении на убийство", – заявили в партии.

Обыск провели утром 24 ноября. Представители партии считают это "фальсификацией дела против оппозиции".

"Эти действия являются очередным свидетельством попыток Банковой построить в Украине авторитарный режим по путинским лекалам", – говорится в сообщении.

Ивано-Франковская территориальная ячейка "Евросолидарности" потребовала привлечь к ответственности тех, кто отдал полиции приказ обыскать дом Волошина.

Подробности обыска в доме Волошина

Депутат рассказал, как около десяти следователей обыскивали его дом в городе Яремче. Там находились родители политика. Правоохранители утверждали, что Волошин хранит охотничье ружье калибром 7,62 мм. Из такого же оружия стреляли в машину Шефира.

[ + – ] Гильзы на месте стрельбы в авто Шефира

Волошин в ответ сказал, что это весьма популярный калибр стрелкового оружия в Украине. Депутат отметил, что не был в Киевской области в день покушения на Шефира.

[ + – ] Обстрелянная машина помощника президента Украины

"Они на рассвете будят моих родителей, у мамы трясутся руки, отец волнуется. Достаточно ли для этого того, что я владею оружием калибра 7,62? В Украине таких десятки или сотни тысяч. Интересно мне, проводили ли обыски на территории Ивано-Франковской области еще у кого-то по таким основаниям", – отреагировал на произошедшее Волошин.

Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах заявили, что патроны, которыми стреляли в машину Шефира, были зарубежного производства с определенной маркировкой, которых не так много в Украине.

При перерегистрации оружия некоторые лица предоставили такие патроны, в том числе и Волошин. Следственные действия проводят у всех, уточнили собеседники издания.

Отметим, что после покушения, Шефир начал ездить на бронированной машине.

Фокус анализировал, как покушение на Шефира повлияло на борьбу за влияние на Владимира Зеленского.