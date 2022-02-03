Следствие определилось с виновником покушения на помощника президента Шефира, — адвокаты

По словам юристов, правоохранители считают причастным к преступлению Вадима Тарана, обвиняемого в перестрелке в Херсоне 3-летней давности. При этом они утверждают, что следствием руководит Офис президента.

Правоохранители проводят необоснованные обыски у ряда лиц в рамках производства о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Следователи уже установили причастных, по их мнению, к преступлению, в то время как юристы утверждают, что указанные лица не имеют к нему отношения. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 3 февраля, заявили адвокаты.

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Глава адвокатского бюро "Анна Литвин и партнеры" Анна Литвин сообщила, что в конце ноября 2021 года появилось письмо работника уголовного розыска, адресованное одному из руководителей Главного следственного управления Национальной полиции о том, что правоохранители анализируют подобные преступления, чтобы найти причастных к покушению на Шефира. Они обратили внимание на перестрелку, произошедшую 10 октября 2018 года в Херсоне, в которой обвиняется Таран Вадим Петрович. Полицейские решили отработать версию о его причастности к покушению на помощника президента, добавила Литвин.

Далее адвокат отметила, что с начала декабря 2021 года правоохранители получили разрешение на проведение около 80 обысков с изъятием имущества у разных семей. Также Литвин добавила, что на основании материалов, к которым имеют доступ адвокаты, следователи "уже определились с виновником этого покушения" на Шефира.

После следственных действий ряд лиц вызвали на допрос. Адвокаты в ходе брифинга указали, что у них есть доказательства их непричастности к покушению. Кроме того, по словам Литвин, перед обысками никаких следственных действий не проводилось, в то время как в документах производства те, кто были вызваны на допрос, называются "причастными" или "осведомленными об обстоятельствах" покушения.

При этом 6 человек, которые общались с Тараном, прошли полиграф, однако результатов проверки правоохранители пока не предоставили.

"Куда бы мы ни обращались, есть информация, что это указание Офиса президента, и они фактически руководят следствием. С этим вопросом мы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, написали министру внутренних дел Денису Монастырскому… Также были направлены соответствующие письма потерпевшим", — заявила Литвин.

На необоснованность проведения обысков у ряда лиц указали также присутствовавшие на пресс-конференции адвокаты Татьяна Кравченко, а также Вадим Погорелый из бюро "Кравченко, Гончар и партнеры". Последний заявил, что каждый из тех, кого следователи считают причастными к преступлению, сообщил, что в момент покушения находился далеко от места преступления.

Напомним, рядом с селом Лесники Киевской области 22 сентября 2021 года автомобиль Сергея Шефира обстреляли из автомата. В результате ранения получил водитель помощника президента. Следствие тогда назвало три возможные причины покушения на Шефира. Среди них государственная деятельность Шефира, давление на высшее руководство страны и дестабилизация ситуации в Украине.

Ранее в партии "Европейская солидарность" сообщили, что полицейские обыскали дома депутата Ивано-Франковского облсовета Сергея Волошина по делу о покушении на Шефира.