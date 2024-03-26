Зеленський звільнив Данілова та голову зовнішньої розвідки Литвиненка: хто буде замість них

Згідно з указом президента, секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який до цього був головою Служби зовнішньої розвідки.

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, а також Олександра Литвиненка з позиції голови Служби зовнішньої розвідки. Відповідні укази у вівторок, 26 березня, опубліковано на офіційному порталі Офісу президента України.

Литвиненко очолював Службу зовнішньої розвідки з 23 липня 2021 року. До цього, з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року, був заступником секретаря РНБО. Данілов обіймав посаду секретаря РНБО з 3 жовтня 2019 року.

Водночас Зеленський підписав укази, якими призначив секретаря РНБО і главу розвідки. Так, новим головою Служби зовнішньої розвідки став Олег Іващенко, а новим секретарем РНБО став вищезгаданий Литвиненко.

Нагадаємо, 20 березня, вже колишній секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія готує кампанію по дискредитації вищого військово-політичного керівництва України. Олексій Данілов розповів, що в Росії є "сектор Ц", який працює по всій Україні. Зокрема, він зосередив свою діяльність на декілька напрямків — дискредитація президента, робота по населенню й ЗСУ. Секретар РНБО додав, що на нашу державу спрямовується велика кількість подібної інформації.

Раніше, 19 березня, Данілов розповів, що Заходу потрібно готуватися до деколонізації Росії. За його словами, цей процес відбуватиметься пришвидшеними темпами.