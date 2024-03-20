"РФ розгортає потужну кампанію": найближчі місяці для України стануть складними, — Данілов

На Україну спрямовується велика кількість дезінформації. Проте країна готова до будь-яких викликів, розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Російська Федерація готує кампанію по дискредитації вищого військово-політичного керівництва України. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час телемарафону.

За його словами, українцям буде складно.

"Три-чотири місяці у нас будуть дуже-дуже важкими, я це заявляю, тому що Російська Федерація зараз розгортає дуже потужну кампанію по дискредитації вищого військово-політичного керівництва", — сказав Олексій Данілов.

Він зауважив, що росіяни починають розповідати, що проводять вибори під час війни, тоді як Україна — ні. Данілов наголосив, що наша держава готова до будь-яких викликів.

Олексій Данілов розповів, що в Росії є "сектор Ц", який працює по всій Україні. Зокрема, він зосередив свою діяльність на декілька напрямків — дискредитація президента, робота по населенню й ЗСУ. Секретар РНБО додав, що на нашу державу спрямовується велика кількість подібної інформації.

Нагадаємо, 19 березня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що Заходу потрібно готуватися до деколонізації Росії. За його словами, цей процес відбуватиметься пришвидшеними темпами.

15 березня секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що президент Російської Федерації Володимир Путін помиляється щодо того, що на його території не буде війни. Він наголосив, що війна до Росії прийде, "причому доволі далеко".