"РФ разворачивает мощную кампанию": ближайшие месяцы для Украины станут сложными, — Данилов

На Украину направляется большое количество дезинформации. Однако страна готова к любым вызовам, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Российская Федерация готовит кампанию по дискредитации высшего военно-политического руководства Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время телемарафона.

По его словам, украинцам будет сложно.

"Три-четыре месяца у нас будут очень-очень тяжелыми, я это заявляю, потому что Российская Федерация сейчас разворачивает очень мощную кампанию по дискредитации высшего военно-политического руководства", — сказал Алексей Данилов.

Он отметил, что россияне начинают рассказывать, что проводят выборы во время войны, тогда как Украина — нет. Данилов отметил, что наше государство готово к любым вызовам.

Алексей Данилов рассказал, что в России есть "сектор Ц", который работает по всей Украине. В частности, он сосредоточил свою деятельность на несколько направлений — дискредитация президента, работа по населению и ВСУ. Секретарь СНБО добавил, что на наше государство направляется большое количество подобной информации.

Напомним, 19 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что Западу нужно готовиться к деколонизации России. По его словам, этот процесс будет происходить ускоренными темпами.

15 марта секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин ошибается относительно того, что на его территории не будет войны. Он отметил, что война в Россию придет, "причем довольно далеко".