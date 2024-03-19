Пройдет по Москве: Данилов ответил Путину на слова про "санитарную зону" (видео)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у Владимира Путина сейчас дела идут плохо. Он это понимает и не может выбраться из ловушки, в которую загнал себя сам.

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Украинские военные создадут "санитарную зону" в России. Более того, к этому процессу также могут присоединиться другие страны. Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Комментируя слова главы Кремля Владимира Путина о создании так называемой "санитарной зоны" в Украине, Данилов заявил, что такое образование будет организовано украинским военными рядом с Москвой.

"Конечно, "санитарная зона" будет сделана, но точно не Путиным, а украинским войском. Причем не только украинским войском, а, я более чем уверен, что в этом будут принимать участие и другие страны. И эта "санитарная граница" будет проходить на территории границ таких городов как Москва, может чуть дальше", — заявил Данилов.

По его словам, "санитарная зона" нужна для того, чтобы российские террористы не смогли напасть на Украину в будущем. Более того, создание такой зоны будет одним из условий победы в войне.

Алексей Данило о "санитарной зоне" (смотреть с 4 минуты)

Также Данилов заявил, что у Владимира Путина после выборов дела плохи. И глава Кремля это понимает. Россию в теперешнем виде в мировом сообществе никто не будет воспринимать серьезно, а потому все, что осталось у Москвы — это ядерный шантаж.

"Он (Путин, — ред.) понимает, что это для них всех катастрофа. У него нет выхода из той ловушки, в которую он сам себя загнал. С ним никто не будет общаться", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, что Путин во время выступления в своем избирательном штабе 17 марта, отвечая на вопрос о необходимости захвата Харьковской области Украины, отметил, что в случае продолжения нападений Россия создаст "санитарную зону" на большей части украинской территории для обеспечения безопасности российской территории.

В ОП ответили на слова Путина о "санитарной зоне" в Украине. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, заявление российского президента — это прямое свидетельство того, что РФ не готова жить в современных общественно-политических отношениях и учитывать суверенные права других стран.