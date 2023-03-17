Рябікін залишає посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості, — нардеп

За словами народного депутата Ярослава Железняка, Рябікін обійме посаду посла України в Китаї. Також він назвав ім'я нового глави міністерства.

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Павло Рябікін залишає посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості. На його місце прийде Олександр Камишин. Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами нардепа, Рябікін займе місце посла України в Китаї.

"Він вирушить послом у Китай", — написав Железняк.

Рябікін залишає посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості

Відставка Рябікіна: хто очолить міністерство

Також Железняк розповів, що новим міністром стане Олександр Камишин. Раніше він був керівником "УЗ".

"Новим Міністром зі стратегічних галузей промисловості України буде Олександр Камишин. Раніше він очолював "УЗ", — зазначив депутат.

Хто такий Павло Рябікін

Український політик, який раніше обіймав посаду Голови Державної митної служби України, був народним депутатом VII скликання. З 4 листопада 2021 року обіймає посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Раніше 17 березня журналісти УНН повідомили, що Сергій Шкарлет залишає посаду міністра освіти. Співрозмовник ЗМІ на правах анонімності розповів, що рішення про відставку міністра, за його словами, було ухвалено "на найвищому рівні".