Рябикин покидает пост Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, — нардеп

По словам народного депутата Ярослава Железняка, Рябикин займет должность посла Украины в Китае. Также он назвал имя нового главы министерства.

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Павел Рябикин покидает пост Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. На его место придет Александр Камышин. Об этом у себя в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По словам нардепа, Рябикин займет место посла Украины в Китае.

"Он отправится послом в Китай", — написал Железняк.

Рябикин покидает пост Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности,

Отставка Рябикина: кто возглавит министерство

Также Железняк рассказал, что новым министром станет Александр Камышин. Ранее он был руководителем "УЗ".

"Новым Министром по стратегическим отраслям промышленности Украины будет Александр Камышин. Ранее он возглавлял "УЗ", — отметил депутат.

Кто такой Павел Рябикин

Украинский политик, который ранее занимал должность Председателя Государственной таможенной службы Украины, был народным депутатом VII созыва. С 4 ноября 2021 занимает пост Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ранее 17 марта журналисты УНН сообщили, что Сергей Шкарлет покидает пост министра образования. Собеседник СМИ на правах анонимности рассказал, что решение об отставке министра, по его словам, было принято "на самом высоком уровне".