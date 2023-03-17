Шкарлет уходит с поста министра образования, — СМИ

Приемником Сергея Шкарлета, по информации СМИ, может стать директор Национального центра "Малая академия наук" Оксен Лисовой.

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Министр образования Украины Сергей Шкарлет покидает свою должность. Об этом сообщает медиа УНН со ссылкой на свои источники в правительстве.

Собеседник СМИ на правах анонимности рассказал журналистам, что Шкарлет, вероятнее всего, напишет заявление об отставке с должности уже сегодня — в пятницу 17 марта.

Решение об отставке министра, по его словам, было принято "на самом высоком уровне".

Отставка Шкарлета: кто может возглавить Минобразования Украины

В свою очередь издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на свои анонимные источники в партии "Слуга народа" сообщило том, что собеседование с кандидатами на пост профильного министерства начали проводить еще в январе.

По данным медиа приемником Сергея Шкарлета может стать директор Национального центра "Малая академия наук" Оксен Лисовой.

Заметим, что Шкарлет занял должность министра образования в 2020 году.

Напомним, в начале февраля 2022 года студенты "Могилянки" протестовали под Кабмином, требуя отставки министра образования Шкарлета. Учащиеся вышли на улицу, протестуя против решения Минобразования о перевыборах в Киево-Могилянской академии. Со студентами встретился премьер-министр Шмыгаль и заявил, что он на их стороне.

Кроме того, в этот же день в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку министра образования Сергея Шкарлета. По информации журналистов, только за один день удалось собрать 60 подписей парламентариев.