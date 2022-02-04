Студенты "Могилянки" протестовали под Кабмином, требуя отставки министра образования Шкарлета
Учащиеся вышли на улицу, протестуя против решения Минобразования о перевыборах в Киево-Могилянской академии. Со студентами встретился премьер-министр Шмыгаль и заявил, что он на их стороне.
Студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия" 4 января вышли на протест к зданию Кабинета министров Украины с требованиями уволить министра образования Сергея Шкарлета. К проведению акции студентов вынудила ситуация с проведением скандальных выборов ВУЗе, которые не признало Министерство образования Украины, сообщает Укринформ.
Более 100 митингующих держали в руках плакаты "Министр временный, Могилянка — вечна!", "Черта вон!", "Образованием не торгуют" и "МОНстра вон". Также они выкрикивают "Шкарлета прочь!". Сегодня к студентам Могилянки присоединились учащиеся Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
На сегодняшней акции требования студенческой общественности значительно расширились. Теперь они обвиняют чиновника не только во вмешательстве в независимые выборы НаУКМА, но и в плагиате при написании научных работ, затягивании финансирования антиковидных мероприятий и научных исследований, намерении занизить значимость ВНО, закрытии благотворительного фестиваля "Кураж" без обсуждения с общественностью, назначение директором НАУ лица, подпадающего под люстрацию и участвующего в незаконных застройках.
Кроме увольнения чиновника, протестанты требуют подписания контракта с избранным президентом НаУКМА и закрепления автономии украинских университетов.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с митингующими и подчеркнул, что автономия университетов должна быть незыблемой, а любые внутренние конфликты должны разрешаться без вмешательства третьих лиц. Также он сообщил студентам, что МОН уже отменил свой приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия". Все требования студенческой общественности он пообещал рассмотреть в предусмотренном законом порядке.
От имени страйкового комитета студенчества и педагогов премьер-министру было подготовлено официальное обращение.
"Просим начать процедуру увольнения Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины. Сергей Шкарлет осуществляет политику уничтожения автономии украинских университетов, а также пренебрегает правом студента на самоуправление", — говорится в документе.
С чего все началось?
Ранее активисты требовали лишь признания МОН выборов президента Киево-Могилянской академии, на которых победил Сергей Квит. Тогда с избирательной комиссии выкрали одну из урн для голосования, которую впоследствии нашли. При пересчете количество бюллетеней совпало с изначальным показателем и в ВУЗе признали результаты выборов. Однако этого не сделало Министерство образования. Ведомство не признало легитимность голосования и назначило новые выборы, подчеркнув необходимость прозрачности их проведения. Это решение вызвало негодование студенческой общественности и привело к уличному протесту.
"Министерство образования превысило свои полномочия, потому что оно не имеет права признавать или не признавать результаты выборов. Студенты объявили страйк, пока со мной не будет подписан контракт", — заявил Сергей Квит.
Что сказал Кабмин?
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль прислушался к требованиям студенческого сообщества и 3 февраля встретился с активистами Академии. Он пообещал рассмотреть все пункты требований учащихся и назначить проверку. Также глава Кабмина пообещал, что указ МОН о повторном проведении конкурса отменят.
"Мы договорились, что требования студентов и преподавателей НаУКМА будут представлены в установленном законодательством порядке. Соответствующие органы изучат факты, и с учетом результатов проверки будут приняты решения", — сказал Шмигаль.
При этом он подчеркнул, что правительство не вмешивается во внутренние дела вузов, поскольку автономия университетов должна быть незыблемой.
В свою очередь организаторы студенческого митинга под Кабмином рассказали, что по результатам встречи с премьером представители ВУЗа направят письменное обращение в Кабинет министров. Также они сообщили, что страйк будет бессрочным, вплоть до увольнения Шкарлета.
Напомним, в библиотеке "Могилянки" за шкафом нашли револьвер, которому около 150 лет. Судя по конструкции оружия он был предназначен для женщин и из него стреляли — в барабане не хватает одной пули.
Ранее Фокус сообщал, что в здании столичного речпорта начал работу первый в стране американский университет. В нем за 9 тысяч долларов в год студенты смогут обучаться на английском языке и получить сразу два диплома — украинского и американского образца.