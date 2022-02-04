Студенты "Могилянки" протестовали под Кабмином, требуя отставки министра образования Шкарлета

Учащиеся вышли на улицу, протестуя против решения Минобразования о перевыборах в Киево-Могилянской академии. Со студентами встретился премьер-министр Шмыгаль и заявил, что он на их стороне.

Студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия" 4 января вышли на протест к зданию Кабинета министров Украины с требованиями уволить министра образования Сергея Шкарлета. К проведению акции студентов вынудила ситуация с проведением скандальных выборов ВУЗе, которые не признало Министерство образования Украины, сообщает Укринформ.

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[ + – ] Фото: Студсовет КПИ

Более 100 митингующих держали в руках плакаты "Министр временный, Могилянка — вечна!", "Черта вон!", "Образованием не торгуют" и "МОНстра вон". Также они выкрикивают "Шкарлета прочь!". Сегодня к студентам Могилянки присоединились учащиеся Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

[ + – ] Фото: Студсовет КПИ

На сегодняшней акции требования студенческой общественности значительно расширились. Теперь они обвиняют чиновника не только во вмешательстве в независимые выборы НаУКМА, но и в плагиате при написании научных работ, затягивании финансирования антиковидных мероприятий и научных исследований, намерении занизить значимость ВНО, закрытии благотворительного фестиваля "Кураж" без обсуждения с общественностью, назначение директором НАУ лица, подпадающего под люстрацию и участвующего в незаконных застройках.

[ + – ] Фото: Студсовет КПИ

Кроме увольнения чиновника, протестанты требуют подписания контракта с избранным президентом НаУКМА и закрепления автономии украинских университетов.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с митингующими и подчеркнул, что автономия университетов должна быть незыблемой, а любые внутренние конфликты должны разрешаться без вмешательства третьих лиц. Также он сообщил студентам, что МОН уже отменил свой приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия". Все требования студенческой общественности он пообещал рассмотреть в предусмотренном законом порядке.

[ + – ] Фото: скриншот

От имени страйкового комитета студенчества и педагогов премьер-министру было подготовлено официальное обращение.

[ + – ] Фото: телеграм-канал "Вибори президента КМА"

"Просим начать процедуру увольнения Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины. Сергей Шкарлет осуществляет политику уничтожения автономии украинских университетов, а также пренебрегает правом студента на самоуправление", — говорится в документе.

С чего все началось?

Ранее активисты требовали лишь признания МОН выборов президента Киево-Могилянской академии, на которых победил Сергей Квит. Тогда с избирательной комиссии выкрали одну из урн для голосования, которую впоследствии нашли. При пересчете количество бюллетеней совпало с изначальным показателем и в ВУЗе признали результаты выборов. Однако этого не сделало Министерство образования. Ведомство не признало легитимность голосования и назначило новые выборы, подчеркнув необходимость прозрачности их проведения. Это решение вызвало негодование студенческой общественности и привело к уличному протесту.

[ + – ] Фото: телеграм-канал "Вибори президента КМА"

"Министерство образования превысило свои полномочия, потому что оно не имеет права признавать или не признавать результаты выборов. Студенты объявили страйк, пока со мной не будет подписан контракт", — заявил Сергей Квит.

Что сказал Кабмин?

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль прислушался к требованиям студенческого сообщества и 3 февраля встретился с активистами Академии. Он пообещал рассмотреть все пункты требований учащихся и назначить проверку. Также глава Кабмина пообещал, что указ МОН о повторном проведении конкурса отменят.

"Мы договорились, что требования студентов и преподавателей НаУКМА будут представлены в установленном законодательством порядке. Соответствующие органы изучат факты, и с учетом результатов проверки будут приняты решения", — сказал Шмигаль.

При этом он подчеркнул, что правительство не вмешивается во внутренние дела вузов, поскольку автономия университетов должна быть незыблемой.

В свою очередь организаторы студенческого митинга под Кабмином рассказали, что по результатам встречи с премьером представители ВУЗа направят письменное обращение в Кабинет министров. Также они сообщили, что страйк будет бессрочным, вплоть до увольнения Шкарлета.

Напомним, в библиотеке "Могилянки" за шкафом нашли револьвер, которому около 150 лет. Судя по конструкции оружия он был предназначен для женщин и из него стреляли — в барабане не хватает одной пули.

Ранее Фокус сообщал, что в здании столичного речпорта начал работу первый в стране американский университет. В нем за 9 тысяч долларов в год студенты смогут обучаться на английском языке и получить сразу два диплома — украинского и американского образца.