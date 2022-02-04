В здании столичного речпорта начал работу первый в стране американский университет

За 9 тысяч долларов в год студенты смогут обучаться на английском языке и получить сразу два диплома — украинского и американского образца.

В Киеве открыли первый американский ВУЗ, в котором с марта смогут обучаться украинцы. Официальное открытие Американского университета провели президент университета Рик Шенгроу, ректор Роман Шеремета и соучредитель заведения Курт Уолкер, сообщает Радио Свобода.

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Кампус Американского университета в Киеве будет располагаться в здании Речного вокзала на Почтовой площади, которое еще реставрируется. В дальнейшем планируются новые корпуса учебного заведения.

Обучение в учреждении обойдется украинским студентам от 8 до 9 тысяч долларов в год. За эти деньги они станут учащимися магистерских программ в области ИТ и бизнес-менеджмента. Кроме того, будут представлены отрасли инженерии, медицины, архитектуры, дизайна и права. Обучение будет проходить на английском языке.

"Это будет центр активности, культуры и образования в Киеве. И мы невероятно увлечены и горды, имея честь привнести нечто новое", – рассказал на открытии учреждения Курт Волкер, экс- представитель США в Украине (2017–2019).

Одним из преподавателей станет лауреат Нобелевской премии по экономике Вернон Смит. Должность ректора займет Роман Шеремета — украинский ученый и экономист, опубликовавший более 60 научных статей.

"Мы хотим послужить примером, как можно создать высококачественную систему высшего образования, высококачественный университет в Украине. И это возможно", — подчеркнул Шеремета. Кроме образовательной миссии, ректор отметил общественную функцию учреждения, призванного обеспечить общество лидерами будущего и трансформировать систему образования в Украине.

Американский университет в Киеве открыт в партнерстве с государственным университетом штата Аризона (ASU) и предлагает студентам двойной диплом обоих этих университетов. Чтобы получить второй диплом американского образца, студентам после украинского курса обучения необходимо будет год отучиться в ВУЗе Аризоны. Обучение в американском учреждении можно будет пройти онлайн или оффлайн. Для синхронизации учебных процессов двух ВУЗов Американский университет в Киеве будет следовать американской системе образования.

"Американский тип обучения имеет несколько характеристик. Во-первых, он позволяет студентам практически создать себе обучающую программу, предлагая выбор курсов, которые можно интегрировать в их основную область обучения. Во-вторых, он имеет разные форматы обучения", – отметил Рик Шенгроу, президент университета.

Напомним, в Киеве планируется построить Президентский университет, открытие которого в мае 2021 года анонсировал глава государства Владимир Зеленский. Для этой цели снесли павильон благотворительной инициативы "Кураж" на ВДНХ. Власти не предупредили организаторов благотворительного фестиваля о выселении и не компенсировали около 6 млн грн личных средств, вложеных в здание. Потеряв помещение, волонтеры не смогут продолжить программы по поддержке детей с инвалидностью, людей с нарушением зрения, онкобольных и многие другие.

Ранее Фокус сообщал, что в Харькове горел университет Каразина. По предварительным данным, огонь распространился в актовом зале. Людей эвакуировали, а здание удалось спасти от огня.