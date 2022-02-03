Павильон фестиваля "Кураж" на ВДНХ в Киеве сносят ради университета Зеленского

Павильон, по словам основательницы известной киевской барахолки Алены Гудковой, является ценным архитектурным сооружением, однако власти проигнорировали этот факт.

В Киеве на территории экспоцентра ВДНХ сносят 19-й павильон, где проводился благотворительный фестиваль "Кураж". На этом месте планируется построить Президент университет, открытие которого в мае 2021 года анонсировал глава государства Владимир Зеленский. Об этом в своем Facebook в четверг, 3 февраля, сообщила основательница фестиваля Алена Гудкова.

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По словам автора благотворительной инициативы, летом прошлого года она и ее команда узнали, что проекту не продлят контракт на аренду павильона на ВДНХ, так как на том месте планируется построить Президентский университет.

"Никто не приходил с намерением, не спрашивал что и как за собой это повлечет, какие потери нас ждут — просто нафиг и все", — добавила Гудкова.

Автор поста также объяснила, что она решила не "сражаться" за павильон с президентом и просто "приняла обстоятельства", несмотря на то, что ей и команде "Куража" часть мебели и декораций фестиваля пришлось продать "за полкопейки", а остальное "просто выкинуть". Гудкова отметила, что генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин предлагал проводить "Кураж" в новом павильоне.

"Но даже если бы мы вырезали и вставили все улучшения, что сделали в павильоне 19 на 6 млн гривен за три года помимо оплаты аренды, мы бы все равно и близко не приблизились к тому, что имели уже. Но он предложил что мог", — написала основательница фестиваля.

Впоследствии Гудкова решила потребовать с новых арендаторов компенсацию в размере 1 млн грн за лифт, установленный в павильоне за деньги благотворителей, чтобы передать эти средства на благотворительность. Как пишет основательница фестиваля, "в попытках выпросить этот несчастный миллион" на Банковой, она просила сохранить и реконструировать само здание павильона, который является "потрясающим образцом постсоветского модернизма 78 года".

"И хочу сказать, что у меня была одна очень сильная встреча, на которой у меня появилась реальная надежда. Я была уверена, что такое наше отношение к ситуации не может быть просто проигнорировано, я просто тупо не верила в это до последнего…", — рассказала автор поста.

Однако в среду, 2 февраля, Гудкова в социальных сетях увидела, что 19-й павильон сносят, при этом какого-либо предупреждения об этом автор проекта от властей не получала.

"Так делать — дно, как бы высоко ты не летал всегда можно найти время на то, чтобы уважать друг друга, сообщить, найти компромисс и быть командой внутри своей страны. Это и есть ваше отношение к бизнесу и предпринимательству в Украине… Не знаю, где сейчас найти силы вообще в этой стране еще что-то делать", — поделилась Гудкова.

"Кураж", ранее известный как "Кураж базар", — это благотворительный фестиваль, который проводился на ВДНХ с 2018 года. Его программа состояла из лекций, выступлений музыкантов, барахолки, мастер-классов и других мероприятий.

Благотворительный фестиваль "Кураж" (ранее известный как "Кураж базар") проводился на ВДНХ с 2018 года. В его программу входили музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, перфомансы и базар-барахолка. За время своего существования инициатива собрала на благотворительность 34 миллиона гривен. Последний "Кураж" прошел 16-17 октября пошлого года. Организаторы тогда сообщили, что уходят на бессрочные каникулы из-за окончания договора на аренду павильона.

Среди проектов "Куража" — программы по поддержке детей с инвалидностью, людей с нарушением зрения, онкобольных и другие.

Напомним, в декабре прошлого года гендиректор ВДНХ Евгений Мушкин рассказал в интервью Фокусу, как велись переговоры с Гудковой касательно переноса фестиваля в другой павильон.

Также Фокус разбирался, нужен ли стране Президентский университет и может ли провалиться этот проект, инициированный главой государства.