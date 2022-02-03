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Павильон фестиваля "Кураж" на ВДНХ в Киеве сносят ради университета Зеленского

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Фото: Facebook | Павильон фестиваля "Кураж" на ВДНХ сносят ради университета Зеленского

Павильон, по словам основательницы известной киевской барахолки Алены Гудковой, является ценным архитектурным сооружением, однако власти проигнорировали этот факт.

В Киеве на территории экспоцентра ВДНХ сносят 19-й павильон, где проводился благотворительный фестиваль "Кураж". На этом месте планируется построить Президент университет, открытие которого в мае 2021 года анонсировал глава государства Владимир Зеленский. Об этом в своем Facebook в четверг, 3 февраля, сообщила основательница фестиваля Алена Гудкова.

По словам автора благотворительной инициативы, летом прошлого года она и ее команда узнали, что проекту не продлят контракт на аренду павильона на ВДНХ, так как на том месте планируется построить Президентский университет.

"Никто не приходил с намерением, не спрашивал что и как за собой это повлечет, какие потери нас ждут — просто нафиг и все", — добавила Гудкова.

Автор поста также объяснила, что она решила не "сражаться" за павильон с президентом и просто "приняла обстоятельства", несмотря на то, что ей и команде "Куража" часть мебели и декораций фестиваля пришлось продать "за полкопейки", а остальное "просто выкинуть". Гудкова отметила, что генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин предлагал проводить "Кураж" в новом павильоне.

"Но даже если бы мы вырезали и вставили все улучшения, что сделали в павильоне 19 на 6 млн гривен за три года помимо оплаты аренды, мы бы все равно и близко не приблизились к тому, что имели уже. Но он предложил что мог", — написала основательница фестиваля.

Впоследствии Гудкова решила потребовать с новых арендаторов компенсацию в размере 1 млн грн за лифт, установленный в павильоне за деньги благотворителей, чтобы передать эти средства на благотворительность. Как пишет основательница фестиваля, "в попытках выпросить этот несчастный миллион" на Банковой, она просила сохранить и реконструировать само здание павильона, который является "потрясающим образцом постсоветского модернизма 78 года".

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кураж базар, кураж вднх, кураж киев, вднг, вднх
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"И хочу сказать, что у меня была одна очень сильная встреча, на которой у меня появилась реальная надежда. Я была уверена, что такое наше отношение к ситуации не может быть просто проигнорировано, я просто тупо не верила в это до последнего…", — рассказала автор поста.

Однако в среду, 2 февраля, Гудкова в социальных сетях увидела, что 19-й павильон сносят, при этом какого-либо предупреждения об этом автор проекта от властей не получала.

"Так делать — дно, как бы высоко ты не летал всегда можно найти время на то, чтобы уважать друг друга, сообщить, найти компромисс и быть командой внутри своей страны. Это и есть ваше отношение к бизнесу и предпринимательству в Украине… Не знаю, где сейчас найти силы вообще в этой стране еще что-то делать", — поделилась Гудкова.

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кураж базар, кураж вднх, кураж киев, вднг, вднх
кураж базар, кураж вднх, кураж киев, вднг, вднх
кураж базар, кураж вднх, кураж киев, вднг, вднх
кураж базар, кураж вднх, кураж киев, вднг, вднх

"Кураж", ранее известный как "Кураж базар", — это благотворительный фестиваль, который проводился на ВДНХ с 2018 года. Его программа состояла из лекций, выступлений музыкантов, барахолки, мастер-классов и других мероприятий.

Благотворительный фестиваль "Кураж" (ранее известный как "Кураж базар") проводился на ВДНХ с 2018 года. В его программу входили музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, перфомансы и базар-барахолка. За время своего существования инициатива собрала на благотворительность 34 миллиона гривен. Последний "Кураж" прошел 16-17 октября пошлого года. Организаторы тогда сообщили, что уходят на бессрочные каникулы из-за окончания договора на аренду павильона.

Среди проектов "Куража" — программы по поддержке детей с инвалидностью, людей с нарушением зрения, онкобольных и другие.

Напомним, в декабре прошлого года гендиректор ВДНХ Евгений Мушкин рассказал в интервью Фокусу, как велись переговоры с Гудковой касательно переноса фестиваля в другой павильон.

Также Фокус разбирался, нужен ли стране Президентский университет и может ли провалиться этот проект, инициированный главой государства.