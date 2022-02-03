Павільйон фестивалю "Кураж" на ВДНГ у Києві зносять заради університету Зеленського

Павільйон, за словами засновниці відомої київської барахолки, є цінною архітектурною спорудою, проте влада проігнорувала цей факт.

У Києві на території експоцентру ВДНГ зносять 19 павільйон, де проводився благодійний фестиваль "Кураж". На цьому місці планується збудувати Президентський університет, відкриття якого у травні 2021 року анонсував глава держави Володимир Зеленський. Про це у своєму Facebook у четвер, 3 лютого, повідомила засновниця фестивалю Олена Гудкова.

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За словами авторки благодійної ініціативи, влітку минулого року вона та її команда дізналися, що проєкту не продовжать контракт на оренду павільйону на ВДНГ, оскільки на тому місці планується збудувати Президентський університет.

"Ніхто не приходив із наміром, не питав, що і як за собою це спричинить, які втрати на нас чекають — просто нафіг і все", — додала Гудкова.

Авторка посту також пояснила, що вона вирішила не "боротися" за павільйон з президентом і просто "прийняла обставини", незважаючи на те, що їй та команді "Куражу" частину меблів та декорацій фестивалю довелося продати "за пів копійки", а решту "просто викинути". Гудкова зазначила, що генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін пропонував проводити "Кураж" у новому павільйоні.

"Але навіть якби ми вирізали і вставили всі покращення, що зробили в павільйоні 19 на 6 млн гривень за три роки, крім оплати оренди, ми все одно й близько не наблизилися б до того, що мали вже. Але він запропонував що міг", — написала засновниця фестивалю.

Згодом Гудкова вирішила вимагати з нових орендарів компенсацію в розмірі 1 млн грн за ліфт, встановлений у павільйоні за гроші благодійників, щоб передати ці кошти на благодійність. Як пише засновниця фестивалю, "у спробах випросити цей нещасний мільйон" на Банковій, вона просила зберегти і реконструювати саму будівлю павільйону, який є "приголомшливим зразком пострадянського модернізму 78 року".

"І хочу сказати, що в мене була одна дуже сильна зустріч, на якій у мене з'явилася реальна надія. Я була впевнена, що таке наше ставлення до ситуації не може бути просто проігноровано, я просто тупо не вірила в це до останнього...", — розповіла авторка поста.

Однак, у середу, 2 лютого, Гудкова в соціальних мережах побачила, що 19-й павільйон зносять, при цьому жодного попередження про це авторка проєкту від влади не отримувала.

"Так робити — дно, як би високо ти не літав, завжди можна знайти час на те, щоб поважати одне одного, повідомити, знайти компроміс і бути командою всередині своєї країни. Це і є ваше ставлення до бізнесу та підприємництва в Україні... Не знаю, де зараз знайти сили взагалі у цій країні ще щось робити”, – поділилася Гудкова.

Благодійний фестиваль "Кураж" (раніше відомий як "Кураж базар") проводився на ВДНГ з 2018 року. До його програми входили музичні виступи, майстер-класи, лекції, перфоманси та базар-барахолка. За час свого існування ініціатива зібрала на благодійність 34 мільйони гривень. Останній "Кураж" пройшов 16-17 жовтня минулого року. Організатори тоді повідомили, що вирушають на безстрокові канікули через закінчення договору на оренду павільйону.

Серед проєктів "Куражу" — програми підтримки дітей з інвалідністю, людей з порушенням зору, онкохворих та інші.

Нагадаємо, у грудні минулого року гендиректор ВДНГ Євген Мушкін розповів в інтерв'ю Фокусу, як велися переговори з Гудковою щодо перенесення фестивалю до іншого павільйону.

Також Фокус розбирався, чи потрібен країні Президентський університет і чи може провалитися цей проєкт, який ініціював глава держави.