Один рік ВДНГ. Президентський університет, Atlas Weekend, Урбан-парк – і не тільки

Фокус поговорив з керівництвом ВДНГ і дізнався, як держпідприємству вдалося розплатитися зі старими боргами, а також як і завдяки чому змінюється Національний комплекс "Експоцентр України".

Площа біля метро навпроти ВДНГ незвично порожня. Ще кілька місяців тому тут один на одному стояли кіоски, а біля переходів торгували картоплею із землі. Наприкінці жовтня Київміськдержадміністрація зачистила територію, прибравши звідси близько 40 тимчасових споруд.

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"Простір задихав, — написав тоді у Facebook Євген Мушкін, генеральний директор Національного комплексу "Експоцентр України". — Нарешті гостям Експоцентру, які приїжджають метрополітеном, відкрився повноцінний вид на грандіозний архітектурний ансамбль центрального входу ВДНГ".

Перетворюється не лише територія біля Експоцентру, а й сам комплекс. Щоправда, на перший погляд, це не так помітно. Посторонній людині може здатися, що тут все те саме, що було раніше: радянські символи на павільйонах, старі будівлі, влітку — масштабна агровиставка і фудкорти. Але зміни є, про це та багато іншого ми розмовляємо з Євгеном Мушкіним у нього в кабінеті — невеликому, але стильному, більше схожому на сучасний офіс приватної компанії, ніж звично-кондові приміщення держпідприємств. На стіні великий постер з Ейнштейном, на столі перед гендиректором розкладені періодичні видання, але він зізнається, що викроїти час на читання складно.

[ + – ] З 2009 року і до сьогодні операційна діяльність ВДНГ державою не дотується Фото: Сергій Матушевський

Яким буде Президентський університет на ВДНГ

Наприкінці травня український інформаційний простір підірвала новина про те, що на території ВДНГ збудують Президентський університет. Якщо частину українців ідея побудувати новий виш хвилює винятково у смисловому розрізі — навіщо він потрібен і чого там навчатимуть, — інші зацікавилися питанням забудови Експоцентру.

Як розповідає Євген Мушкін, ідея звести тут університет народилася давно. Спочатку в концепції розвитку Експоцентру на 40 років, затвердженій у 2017 році, йшлося про п'ять кластерів: арт-експозиційний, діловий, ландшафтний, спортивний та освітній. Саме в межах останнього і запланували будівництво навчального закладу, проте думок про те, що цим проєктом займеться Офіс президента, тоді не було.

"Для мене як директора ВДНГ важливо, щоб з'явився університет, наповнений правильними сенсами, з правильною програмою. Як саме він називатиметься, мені, чесно кажучи, все одно", — запевняє Мушкін.

Левову частку доходу Національний комплекс отримує від проведення заходів, що становить близько 40–50% усієї виручки

Минулої зими він зустрівся з Володимиром Зеленським та презентував йому концепцію Урбан-парку. На запитання президента про те, які ще зміни очікуються на ВДНГ, гендиректор розповів про освітній кластер та ідею створити виш.

"Може, це якраз співпало з якимись думками [Зеленського]. Пізніше я дізнався, що планується збудувати такий державний університет і розглядається кілька варіантів, де його розмістити. Я був одним із тих, хто наполягав, щоб університет з'явився саме на нашій території", — каже керівник Експоцентру. Себе Мушкін називає амбасадором проєкту. На його думку, Президентський університет ідеально впишеться в концепцію ВДНГ та стане ядром освітнього кластера.

Оптимізму гендиректора, до речі, не поділяють у науковому товаристві. Наприклад, Микола Скиба, експерт з освіти Українського інституту майбутнього, стверджує, що викладачів такого високого класу для роботи в запланованому навчальному закладі в Україні небагато. А для того, щоб залучати фахівців з-за кордону, у ВНЗ мають бути ім'я та наукова школа, створити їх на порожньому місці не так просто.

Досі немає розуміння, за яких умов на ВДНГ розміститься Президентський університет. Як зазначає гендиректор, юридична форма обговорюється. Водночас Ігор Гарбарук, заступник міністра освіти та науки, нещодавно обмовився, що підготовчі роботи у межах проєкту розпочнуться у грудні 2021 року. Мушкін наголошує, що про фізичний старт будівництва говорити зарано.

"Наразі це винятково бюрократія", — уточнює він. Водночас вищий навчальний заклад обіцяють побудувати в стислий термін: у 2023 році сподіваються запустити освітній процес. При цьому Президентський університет — хоч і важливий, але не єдиний складник освітнього кластера. Наразі до нього входять дві загальноосвітні школи, інтерактивний Музей науки, відкритий Малою академією наук України, а також просвітницькі проєкти Pandora Studio.

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Ще одна причина занепокоєння киян у тому, що президентський проєкт на ВДНГ може призвести до спроб забудувати територію житловими будинками. 287 га "вільної" землі в межах Києва спокушають забудовників, але керівник Експоцентру впевнений, що страхи безпідставні, і посилається на нову постанову Кабміну від 10 листопада, у якій комплекс виставкового центру, а також вхідна група та головний павільйон названі пам'ятками національного значення.

"Це означає, що ні земля, ні нерухомість Експоцентру не будуть відчужуватися", — підкреслює голова ВДНГ.

Експоцентр без "Куражу"

Будівництво вишу, що планується, змусило з'їхати з насидженого місця модну барахолку "Кураж" [до 2020 року — "Кураж Базар"]. Цей благодійний проєкт Олени Гудкової, що поєднує блошиний ринок, концертний майданчик та соціальні ініціативи, з'явився у 2015 році та спочатку проходив на арт-заводі "Платформа". На ВДНГ команда заїхала у вересні 2018 року, розмістившись у павільйоні №19.

"Я дуже хотів і докладав максимум зусиль для того, щоб "Кураж" переїхав на територію Експоцентру, — стверджує Мушкін. — Ми два роки вели переговори з Гудковою, перш ніж це сталося".

Але надовго закріпитися на ВДНГ проєкту не вдалося. Як тільки стало зрозуміло, що новий виш з'явиться на території Експоцентру швидше, ніж передбачалося спочатку, Мушкін обговорив із Гудковою ситуацію, що склалася.

"Я відразу ж запропонував їй проводити "Кураж" на базі центрального павільйону №1. Ми не хочемо розлучатися з таким крутим проєктом, завжди його підтримували, і зараз нічого не змінилося", — каже гендиректор.

На той момент Гудкова готувалася до народження сина. За словами Мушкіна, вона вирішила не поспішати з переїздом, а взяти паузу, щоб переосмислити проєкт. На ВДНГ обіцяють чекати на оновлений "Кураж", якщо команда надумає повернутися.

Atlas Weekend на ВДНГ: гучний фестиваль

Щорічно особлива увага городян прикута до проведення фестивалю Atlas Weekend, який проходить на території Експоцентру з 2016 року. Музичне свято, що швидко обросло десятками тисяч шанувальників, припало зовсім не до смаку жителям прилеглих житлових кварталів. З кожним роком кияни скаржаться на шум і неспокійну обстановку в районі в ці дні.

Два роки тому Експоцентр оштрафував Atlas Weekend через велику кількість скарг від киян

Коментуючи ситуацію, що склалася виданню "БЖ", Мушкін говорив: "За законом ми як майданчик, де проходить величезна кількість заходів, не можемо нести відповідальність за організаторів цих заходів. Але де-факто люди звинувачують нас". Я питаю гендиректора, чи справді він вважає за правильне, що ВДНГ повністю знімає із себе відповідальність за фестиваль, який проходить на його території. Мушкін стверджує, що мав на увазі не це, і пояснює свою позицію трохи докладніше: "Є дві сторони — юридична та фактична. Де-юре відповідальність за будь-які порушення законодавства і справді несе організатор заходу, а не майданчик". Євген Мушкін порівнює це зі здаванням квартири в оренду: якщо мешканці влаштують галасливу вечірку і сусіди викличуть поліцію, то претензії висуватимуться не до власника житла, а до орендарів.

"Те ж саме і з фестивалем, — зазначає він. — Але де-факто Експоцентр дуже відповідально ставиться до середовища, у якому ми перебуваємо. Наш розвиток та самовираження не можуть завдавати шкоди оточенню".

З усіма організаторами заходів Національний комплекс у договорах прописує юридичну відповідальність, аж до фінансових санкцій. Два роки тому Експоцентр навіть оштрафував Atlas Weekend через велику кількість скарг від киян. За словами Мушкіна, штраф був символічним – кілька десятків тисяч гривень, однак точну суму не називає. За вартості квитків до 4 тис. грн за день це справді незначний штраф.

[ + – ] Скільки заробляє Національний комплекс "Експоцентр України" Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

У 2021 році організатори фестивалю кардинально змінили розклад програми: о 23:00 сцена припиняла роботу, від нічних концертів повністю відмовилися, лише один із виконавців затримав виступ. Більш відповідальне ставлення до проведення фестивалю призвело до того, що цього року ВДНГ не отримав жодної письмової скарги від киян, хоча у 2019-му (2020 року Atlas Weekend через пандемію коронавірусу не проводили) їх було близько 40, і це без урахування тих, що надходили у соцмережах.

"Проблему з шумом знято на 99%. Наступного року її точно повністю закриють", — запевняє гендиректор.

Відмовлятися від фестивалю Експоцентр не збирається. За словами Мушкіна, територія ВДНГ — найправильніше місце для проведення заходу такого масштабу та формату. Проте сказати, скільки Національний комплекс заробляє на співпраці з Atlas Weekend, він не погоджується, пояснюючи це тим, що Експоцентр як самостійний суб'єкт господарювання за договором не має права розголошувати цю інформацію.

Антикрихкість

Розповідаючи про нинішню фінансову політику держпідприємства, Євген Мушкін зупиняється на принципах антикрихкості та сталого зростання.

"Ми прагнемо, щоб жоден з наших партнерів не займав домінувальну частку в доходах Експоцентру", — пояснює він. Наприклад, раніше доходи від міжнародної агровиставки формували 30–40% виторгу Національного комплексу. Якби якогось року проведення заходу зірвалося, Експоцентр збанкрутував би. Наразі партнери ВДНГ в обороті підприємства не займають частку понад 3–4%.

"Це означає, що якщо ми з якоїсь причини втратимо одного з партнерів, це не так сильно вдарить по економіці Експоцентру", — говорить гендиректор.

Досі немає розуміння, на яких умовах на ВДНГ розміститься Президентський університет, юридична форма ще обговорюється

Левову частку доходу Національний комплекс отримує від своєї основної діяльності — проведення заходів, що становить близько 40-50% виторгу. Наприклад, у 2020 році, попри пандемію, на території Експоцентру пройшло понад 800 заходів. Для порівняння: у 2015 році їх відбулося близько 30. Ще близько 30% у сегменті доходів займають експлуатаційні послуги, наприклад, проїзд транспорту територією або компенсація витрат ВДНГ за спожиту електроенергію. Менше 20% приносять паркові активності, що розміщуються на постійній основі, зокрема контактний зоопарк, мотузковий парк, Парк динозаврів та фудкорти. Інші гроші приносять співпрацю з відомими брендами та дрібні послуги комплексу.

За кілька років підприємству вдалося повністю розплатитись із податковими боргами. Вступаючи на посаду, Євген Мушкін знав, що на ВДНГ "висить" понад 20 млн грн, за фактом виявилося, що борги становили близько 40 млн грн.

"Справа в тому, що на папері ми не бачимо штрафів та пені. Їх нараховували в той момент, коли ми гасили частину боргу", — розповідає гендиректор. Вибратися з боргової петлі допомогла держава: у 2018 році Адміністрація президента підтримала погашення половини всієї податкової заборгованості Експоцентру за рахунок бюджету.

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З 2009 року і до сьогодні операційна діяльність ВДНГ державою не дотується. Проте будівництво Урбан-парку реалізовується у межах президентських програм "Велике будівництво" та "Здорова країна". Загальний бюджет проєкту становив 150 млн грн.

Саме спортивний майданчик зі скейтпарком, стрітфутбольною локацією, воркаут- та паркур-спотами Мушкін називає своїм улюбленим проєктом. Не без гордості розповідає, що за 2,5 місяці роботи Урбан-парку тут побувало 250 тис. відвідувачів. Узагалі, якщо говорити про гостей Експоцентру, то їхня кількість динамічно зростає всі останні роки. У 2015 році територію Національного комплексу відвідало близько 500 тис. осіб, у попередньому 2019-му тут побувало 4,5 млн гостей. Нинішнього року довгоочікуваної позначки 5 млн відвідувачів ВДНГ досягли вже в середині листопада.