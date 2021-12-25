Один год ВДНГ. Президентский университет, Atlas Weekend, Урбан-парк — и не только

Фокус поговорил с руководством ВДНГ и узнал, как госпредприятию удалось расплатиться со старыми долгами, а также — как и благодаря чему меняется Национальный комплекс "Экспоцентр Украины".

Площадь возле метро напротив ВДНГ непривычно пустая. Еще несколько месяцев назад здесь друг на друге стояли киоски, а возле переходов торговали картошкой с земли. В конце октября Киевгоргосадминистрация зачистила территорию, убрав отсюда около 40 временных сооружений.

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"Пространство задышало, — написал тогда в Facebook Евгений Мушкин, генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины". — Наконец-то гостям Экспоцентра, приезжающим метрополитеном, открылся полноценный вид на грандиозный архитектурный ансамбль центрального входа ВДНГ".

Преображается не только территория возле Экспоцентра, но и сам комплекс. Правда, с первого взгляда это не так заметно. Стороннему человеку может показаться, что здесь все то же, что было раньше: советские символы на павильонах, ощутимо дряхлеющие здания, летом — масштабная агровыставка и фудкорты. Но изменения есть, об этом и многом другом мы беседуем с Евгением Мушкиным у него в кабинете — небольшом, но стильном, больше похожем на современный офис частной компании, чем на привычно-кондовые помещения госпредприятий. На стене — большой постер с Эйнштейном, на столе перед гендиректором разложены периодические издания, но он признается, что выкроить время на чтение сложно.

[ + – ] С 2009 года и по настоящее время операционная деятельность ВДНГ государством не дотируется Фото: Сергей Матушевский

Каким будет Президентский университет на ВДНГ

В конце мая украинское информационное пространство взорвала новость о том, что на территории ВДНГ построят Президентский университет. Если часть украинцев идея построить новый вуз волнует исключительно в смысловом разрезе — зачем он нужен и чему там будут учить, — то другие заинтересовались вопросом застройки Экспоцентра.

Как рассказывает Евгений Мушкин, идея возвести здесь университет родилась давно. Изначально в концепции развития Экспоцентра на 40 лет, утвержденной в 2017 году, речь шла о пяти кластерах: арт-экспозиционном, деловом, ландшафтном, спортивном и образовательном. Как раз в рамках последнего и запланировали строительство учебного заведения, однако мыслей о том, что этим проектом займется Офис президента, тогда не было.

"Для меня как директора ВДНГ важно, чтобы появился университет, наполненный правильными смыслами, с правильной программой. Как именно он будет называться, мне, честно говоря, все равно", — уверяет Мушкин.

Львиную долю дохода Национальный комплекс получает от проведения мероприятий, что составляет около 40–50% всей выручки

Прошлой зимой он встретился с Владимиром Зеленским и презентовал ему концепцию Урбан-парка. На вопрос президента о том, какие еще изменения ожидаются на ВДНГ, гендиректор рассказал об образовательном кластере и идее создать вуз.

"Может, это как раз совпало с какими-то мыслями [Зеленского]. Позже я узнал, что планируется построить такой государственный университет и рассматривается несколько вариантов, где его разместить. Я был одним из тех, кто настаивал, чтобы университет появился именно на нашей территории", — говорит руководитель Экспоцентра. Себя Мушкин называет амбассадором проекта. По его мнению, Президентский университет идеально впишется в концепцию ВДНГ и станет ядром образовательного кластера.

Оптимизм гендиректора, к слову, совершенно не разделяют в научном сообществе. К примеру, Николай Скиба, эксперт по образованию Украинского института будущего, утверждает, что преподавателей такого высокого класса для работы в планируемом учебном заведении в Украине немного. А для того чтобы привлекать специалистов из-за рубежа, у вуза должны быть имя и научная школа, создать их на пустом месте не так просто.

До сих пор нет понимания, на каких условиях на ВДНГ разместится Президентский университет. Как отмечает гендиректор, юридическая форма обсуждается. В то же время Игорь Гарбарук, заместитель министра образования и науки, недавно обмолвился, что подготовительные работы в рамках проекта начнутся в декабре 2021 года. Мушкин подчеркивает, что о физическом старте строительства говорить рано.

"Сейчас это исключительно бюрократия", — уточняет он. В то же время вуз обещают построить в сжатые сроки: в 2023 году надеются запустить образовательный процесс. При этом Президентский университет — хоть и важная, но далеко не единственная составляющая образовательного кластера. Сейчас в него входят две общеобразовательные школы, интер­активный Музей науки, открытый Малой академией наук Украины, а также просветительские проекты Pandora Studio.

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Еще одна причина беспокойства киевлян заключается в том, что президентский проект на ВДНГ может привести к попыткам застроить территорию жилыми домами. 287 га "свободной" земли в черте Киева прельщают застройщиков, но руководитель Экспоцентра уверен, что страхи беспочвенны, и ссылается на свежее постановление Кабмина от 10 ноября, в котором комплекс выставочного центра, а также входная группа и главный павильон названы памятниками национального значения.

"Это означает, что ни земля, ни недвижимость Экспоцентра отчуждаться не будут", — подчеркивает глава ВДНГ.

Экспоцентр без "Куража"

Намечающееся строительство вуза заставило съехать с насиженного места модную барахолку "Кураж" [до 2020 года — "Кураж Базар"]. Этот благотворительный проект Алены Гудковой, совмещающий блошиный рынок, концертную площадку и социальные инициативы, появился в 2015 году и изначально проходил на арт-заводе "Платформа". На ВДНГ команда заехала в сентябре 2018 года, разместившись в павильоне №19.

"Я очень хотел и прилагал максимум усилий для того, чтобы "Кураж" переехал на территорию Экспоцентра, — утверждает Мушкин. — Мы два года вели переговоры с Гудковой, прежде чем это произошло".

Но надолго закрепиться на ВДНГ у проекта не получилось. Как только стало понятно, что новый вуз появится на территории Экспоцентра быстрее, чем предполагалось изначально, Мушкин обговорил с Гудковой сложившуюся ситуацию.

"Я сразу же предложил ей проводить "Кураж" на базе центрального павильона №1. Мы не хотим расставаться с таким крутым проектом, всегда его поддерживали, и сейчас ничего не поменялось", — говорит гендиректор.

В тот момент Гудкова готовилась к рождению сына. По словам Мушкина, она решила не торопиться с переездом, а взять паузу, чтобы переосмыслить проект. На ВДНГ обещают ждать обновленный "Кураж", если команда надумает вернуться.

Atlas Weekend на ВДНГ: громкий фестиваль

Ежегодно особое внимание горожан приковано к проведению фестиваля Atlas Weekend, проходящего на территории Экспоцентра с 2016 года. Музыкальный праздник, быстро обросший десятками тысяч поклонников, пришелся совсем не по вкусу жителям близлежащих жилых кварталов. Из года в год киевляне жалуются на шум и неспокойную обстановку в районе в эти дни.

Два года назад Экспоцентр оштрафовал Atlas Weekend из-за большого количества жалоб от киевлян

Комментируя сложившуюся ситуацию изданию "БЖ", Мушкин говорил: "По закону мы как площадка, где проходит огромное количество мероприятий, не можем нести ответственность за организаторов этих мероприятий. Но де-факто люди обвиняют нас". Я спрашиваю гендиректора, действительно ли он считает правильным, что ВДНГ полностью снимает с себя ответственность за фестиваль, проходящий на его территории. Мушкин утверждает, что имел в виду не это, и объясняет свою позицию чуть подробнее: "Есть две стороны — юридическая и фактическая. Де-юре ответственность за любые нарушения законодательства и правда несет организатор мероприятия, а не площадка". Евгений Мушкин сравнивает это со сдачей квартиры в наем: если жильцы устроят шумную вечеринку и соседи вызовут полицию, то претензии будут выдвигаться не к собственнику жилья, а к арендаторам.

"То же самое и с фестивалем, — отмечает он. — Но де-факто Экспоцентр очень ответственно относится к среде, в которой мы находимся. Наше развитие и самовыражение не могут наносить ущерб окружающим".

Со всеми организаторами мероприятий Национальный комплекс в договорах прописывает юридическую ответственность, вплоть до финансовых санкций. Два года назад Экспоцентр даже оштрафовал Atlas Weekend из-за большого количества жалоб от киевлян. По словам Мушкина, штраф был символическим — несколько десятков тысяч гривен, однако точную сумму не называет. При стоимости билетов до 4 тыс. грн за день это действительно незначительный штраф.

[ + – ] Сколько зарабатывает Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" Фото: Людмила Лысак (инфографика)

В 2021 году организаторы фестиваля кардинально поменяли расписание программы: в 23:00 сцена прекращала работу, от ночных концертов полностью отказались, лишь один из исполнителей задержал выступление. Более ответственное отношение к проведению фестиваля привело к тому, что в этом году ВДНГ не получил ни одной письменной жалобы от киевлян, хотя в 2019-м (в 2020 году Atlas Weekend из-за пандемии коронавируса не проводили) их было около 40, и это без учета тех, которые поступали в соцсетях.

"Проблема с шумом снята на 99%. В следующем году ее точно полностью закроют", — уверяет гендиректор.

Отказываться от фестиваля Экспоцентр не намерен. По словам Мушкина, территория ВДНГ — самое правильное место для проведения мероприятия такого масштаба и формата. Однако сказать, сколько Национальный комплекс зарабатывает на сотрудничестве с Atlas Weekend, он не соглашается, объясняя это тем, что Экспоцентр как самостоятельный хозяйствующий субъект по договору не имеет права разглашать эту информацию.

Антихрупкость

Рассказывая о нынешней финансовой политике госпредприятия, Евгений Мушкин останавливается на принципах антихрупкости и устойчивого роста.

"Мы стремимся, чтобы ни один из наших партнеров не занимал доминирующей доли в доходах Экспоцентра", — объясняет он. К примеру, раньше доходы от международной агровыставки формировали 30–40% выручки Национального комплекса. Если бы в какой-то год проведение мероприятия сорвалось, Экспоцентр обанкротился бы. Сейчас партнеры ВДНГ в обороте предприятия не занимают долю больше 3–4%.

"Это означает, что если мы по какой-то причине потеряем одного из партнеров, то это не так сильно ударит по экономике Экспоцентра", — говорит гендиректор.

До сих пор нет понимания, на каких условиях на ВДНГ разместится Президентский университет, юридическая форма еще обсуждается

Львиную долю дохода Национальный комплекс получает от своей основной деятельности — проведения мероприятий, что составляет около 40–50% выручки. К примеру, в 2020 году, несмотря на пандемию, на территории Экспоцентра прошло более 800 мероприятий. Для сравнения: в 2015-м их состоялось поряд­­ка 30. Еще около 30% в сегменте доходов занимают эксплуатационные услуги, к примеру, проезд транспорта по территории или компенсация затрат ВДНГ за потребленную электроэнергию. Меньше 20% приносят парковые активности, размещающиеся на постоянной основе, в том числе контактный зоопарк, веревочный парк, "Парк динозавров" и фудкорты. Остальные деньги приносят сотрудничество с известными брендами и мелкие услуги комплекса.

За несколько лет предприятию удалось полностью расплатиться с налоговыми долгами. Вступая в должность, Евгений Мушкин знал, что на ВДНГ "висит" более 20 млн грн, по факту же оказалось, что долги составили около 40 млн грн.

"Дело в том, что на бумаге мы не видим штрафов и пени. Их начисляли в тот момент, когда мы гасили часть долга", — рассказывает гендиректор. Выбраться из долговой петли помогло государство: в 2018 году Администрация президента [нынешний Офис президента] поддержала погашение половины всей налоговой задолженности Экспоцентра за счет бюджета.

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С 2009 года и по настоящее время операционная деятельность ВДНГ государством не дотируется. Тем не менее строительство Урбан-парка реализовывается в рамках президентских программ "Велике будівництво" и "Здорова країна". Общий бюджет проекта составил 150 млн грн.

Именно спортивную площадку со скейтпарком, стритфутбольной локацией, воркаут- и паркур- спотами Мушкин называет своим любимым проектом. Не без гордости рассказывает о том, что за 2,5 месяца работы Урбан-парка здесь побывало 250 тыс. посетителей. Вообще, если говорить о гостях Экспоцентра, то их число динамично растет все последние годы. В 2015 году территорию Национального комплекса посетило около 500 тыс. человек, в предковидном ­2019-м здесь побывало 4,5 млн гостей. В нынешнем году долгожданной отметки 5 млн посетителей ВДНГ достиг уже в середине ноября.