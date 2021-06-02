Что не так с Университетом Зеленского и почему ВДНХ – не Централ парк в Нью-Йорке

Анонсированное Владимиром Зеленским строительство университета на ВДНХ в столице вызвало неоднозначную реакцию. Киевляне боятся уничтожения парковой зоны, а руководство павильонного комплекса говорит о концептуально-смысловом развитии территории.

Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" подписал Указ №217/2021 "Вопросы проекта "Президентский университет".

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"Это – учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. Которое соберет в одном месте лучших преподавателей и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные задачи для защиты нашего государства в очень важных, приоритетных, наиболее актуальных направлениях – направлениях настоящего и завтрашних вызовов", – пояснил глава государства во время подписания указа.

Многих киевлян решение Владимира Зеленского застало врасплох. Тем не менее, появление вуза в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" упоминается еще в Концепции развития территории, разработанной в 2016-2017 гг и рассчитанной на 40 лет. В утвержденном документе изначально оговаривалось, что зеленая зона полностью сохранится, а жилая застройка территории не предусматривается. Создание образовательного кластера предварительно было намечено на 2022-2026 гг, то есть на вторую фазу преобразования государственного Экспоцентра.

[ + – ] Университет на ВДНХ - визуализация

Фрагменты из Концепции развития территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ)

Летом 2017 года на территории ВДНХ даже проводились общественные слушания концепции, после чего проект вывесили на сайте, чтобы все желающие могли вносить свои предложения. На тот момент такого публичного резонанса возможные варианты развития территории не вызвали. Обсуждения прошли практически незаметно. Однако после того, как о проекте заговорил президент, трансформация Экспоцентра привлекла общественное внимание.

Вуз будущего

Кирилл Тимошенко, заместитель главы Офиса президента, на своей странице в Facebook выложил видеоролик с визуализацией будущего вуза.

[ + – ] Презентация Президентского университета

1 октября 2023 года в Украине начнется первый учебный год в абсолютно новом по своей философии и подходам высшем учебном заведении — Президентском университете. Это учебное заведение для людей будущего. Основные направления нового университета: - информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект - нанотехнологии - аэрокосмические технологии - биотехнологии и науки для здоровья Кирилл Тимошенко

Предполагается, что на ВДНХ появится не просто университет, а полноценный образовательный комплекс – с научными и административными кампусами, апарт-отелями для студентов и педагогов. Основными направлениями деятельности нового вуза станут информационные и нанотехнологии, искусственный интеллект, глобализация и международные коммуникации.

По словам Сергея Шкарлета, министра образования и науки Украины, университет разместится на площади в 16 га. Сам проект должны утвердить до июля текущего года, а строительство надеются закончить до 2023 года. Как уточняет чиновник, появление президентского вуза обойдется в 7,2 млрд грн.

"Развитие президентского университета совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНГ, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", — отметил министр на пресс-конференции во время всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука".

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11 кампусов и апарт-отели: в ВДНХ показали проект президентского университета (видео)

Не парк – пространство

Киевская общественность амбициозным планам руководства страны отнюдь не рада. Немало пользователей соцсетей считают проект очередной попыткой застроить городское пространство, пожертвовав при этом зелеными зонами. Люди недоумевают, почему для строительства президентского университета не выбрали другую локацию в столице.

"Если вы все еще рассчитываете на "Выставку" как милое зеленое пространство, то можете забыть – через пару лет это будут сплошные бетонные джунгли"; "Почему ВДНХ не может быть просто парком? Для университетов места мало?" — так комментируют проект горожане, некоторые даже сравнивают ВДНХ с нью-йоркским Центральным парком и подчеркивают, что там такое строительство невозможно представить.

[ + – ] Противники застройки приводят в пример знаменитую зеленую зону в Нью-Йорке - Центральный парк Фото: GettyImages

Как отмечает Евгений Мушкин, гендиректор Национального комплекса "Экспоцентр Украины", сравнение с ВДНХ с Центральным парком, как минимум, некорректно. По его словам, ВДНХ – это не просто парк с набором досуговых проектов, а культурно-просветительское пространство.

"У него есть великая роль – влиять на ценности украинцев, меняя страну и катализируя процветание. А для этого нужны мощные фундаментальные решения. Университет – одно из главных", — прокомментировал Мушкин строительство вуза в группе "Сусіди. Голосіїв" на Facebook.

Как считает гендиректор, развивать "Экспоцентр" без новых пространств невозможно.

Некоторые горожане уверены, что 16 га – слишком большая площадь для такого проекта. Однако Мушкин напоминает, что сегодня ВДНХ занимает 287 га земли – "пол-Трускавца и 1,5 королевства Монако". При этом он отмечает, что рядом со школой на ВДНХ сегодня находится 5,6 тыс. кв. метров заброшенного бетонного фундамента.

"Он так и должен остаться? Или все же лучше университет?" — комментирует гендиректор.

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О том, что на территории "Экспоцентра" вполне хватает места для строительства образовательного комплекса, говорит и Макс Яковер, гендиректор мемориала "Бабий Яр", в 2015-2017 гг занимавший должность директора по развитию ВДНГ. Как раз при нем и разрабатывалась концепция выставочного комплекса.

"Я позитивно отношусь к идее размещения университета на ВДНХ, считаю это совершенно уместным, — говорит в комментарии Фокусу Яковер. – Со временем рядом будут появляться другие инфраструктурные объекты, что лишь улучшит эту территорию. Там достаточно места, чтобы спокойно разместить такой университет, и не только его. Если появятся комплексы национального значения в туристической, образовательной, инновационной или развлекательной сфере, то какие могут быть к этому вопросы?"

По словам эксперта, киевляне должны понимать, что появление новых объектов никак не повлияет на парковую зону ВДНХ, и о вырубке деревьев для создания новой инфраструктуры речи не идет.

Не только университет

Несмотря на то, что именно президентский университет привлек к себе столько внимания, на ВДНХ появится не только он. Уже в этом году в "Экспоцентре" открывается большой урбан-парк, который станет частью спортивного кластера. Его строительство Кирилл Тимошенко также анонсировал на днях.

Как отметил замглавы Офиса президента, это будет бетонный скейт-парк и площадки для футбола, баскетбола, танцев, воркаута. Посещение всех локаций будет бесплатным для киевлян.

Этот проект возмущения горожан не вызвал.