11 кампусов и апарт-отели: в ВДНХ показали проект президентского университета (видео)
Для строительства комплекса, как ранее заявляли в Минобразования, нужно более 7 млрд гривен, 16 гектаров земли и 3 года работ.
Генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин показал видео того, как будет выглядеть университет, создание которого анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.
В рамках концепции развития ВДНХ на 40 лет, по словам гендиректора, предусматривается активное развитие экосистемы Экспоцентра как культурно-просветительного парка. Поэтому президентский университет станет новой вершиной в истории ВДНХ.
Всего на территории Экспоцентра планируется создать:
- 11 кампусов (5 из них будет профильными и научными);
- административный корпус;
- апарт-отель для студентов и преподавателей;
- больницу;
- дипломатическую службу;
- корпус с офисами иностранных компаний;
- биокластер и биоклинику.
Мушкин отмечает, что проект будет иметь позитивное влияние на ценности и способ мышления людей, что также позитивно повлияет на развитие Украины.
Напомним, Владимир Зеленский анонсировал создание президентского университета во время открытия форума "Украина 30. Образование и наука". Учреждение будет готовить специалистов по кибербезопасности, искусственному интеллекту и нанотехнологиям, а обучение в нем будет бесплатным.
В Минобразования заявили, что для строительства президентского университета нужно 7,2 млрд гривен и 16 гектаров земли.