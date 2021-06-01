11 кампусов и апарт-отели: в ВДНХ показали проект президентского университета (видео)

Для строительства комплекса, как ранее заявляли в Минобразования, нужно более 7 млрд гривен, 16 гектаров земли и 3 года работ.

Генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин показал видео того, как будет выглядеть университет, создание которого анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

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В рамках концепции развития ВДНХ на 40 лет, по словам гендиректора, предусматривается активное развитие экосистемы Экспоцентра как культурно-просветительного парка. Поэтому президентский университет станет новой вершиной в истории ВДНХ.

Всего на территории Экспоцентра планируется создать:

11 кампусов (5 из них будет профильными и научными);

административный корпус;

апарт-отель для студентов и преподавателей;

больницу;

дипломатическую службу;

корпус с офисами иностранных компаний;

биокластер и биоклинику.

Мушкин отмечает, что проект будет иметь позитивное влияние на ценности и способ мышления людей, что также позитивно повлияет на развитие Украины.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал создание президентского университета во время открытия форума "Украина 30. Образование и наука". Учреждение будет готовить специалистов по кибербезопасности, искусственному интеллекту и нанотехнологиям, а обучение в нем будет бесплатным.

В Минобразования заявили, что для строительства президентского университета нужно 7,2 млрд гривен и 16 гектаров земли.