11 кампусів та апарт-готелі: у ВДНГ показали проект президентського університету (відео)

Для будівництва комплексу, як раніше заявляли в Міносвіти, потрібно понад 7 млрд гривень, 16 гектарів землі і 3 роки робіт.

Генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін показав відео, як буде виглядати університет, створення якого анонсував президент України Володимир Зеленський.

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У рамках концепції розвитку ВДНГ на 40 років, за словами гендиректора, передбачається активний розвиток екосистеми Експоцентру як культурно-просвітнього парку. Тому президентський університет стане новою вершиною в історії ВДНГ.

Усього на території Експоцентру планується створити:

11 кампусів (5 з них будуть профільними та науковими);

адміністративний корпус;

Апарт-готель для студентів і викладачів;

лікарню;

дипломатичну службу;

корпус з офісами іноземних компаній;

біокластер і біоклініку.

Мушкін зазначає, що проект матиме позитивний вплив на цінності і спосіб мислення людей, що також позитивно вплине на розвиток України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував створення президентського університету під час відкриття форуму "Україна 30. Освіта і наука". Установа буде готувати фахівців з кібербезпеки, штучного інтелекту та нанотехнологій, а навчання в ньому буде безкоштовним.

У Міносвіти заявили, що для будівництва президентського університету потрібно 7,2 млрд гривень і 16 гектарів землі.