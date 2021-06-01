11 кампусів та апарт-готелі: у ВДНГ показали проект президентського університету (відео)
Для будівництва комплексу, як раніше заявляли в Міносвіти, потрібно понад 7 млрд гривень, 16 гектарів землі і 3 роки робіт.
Генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін показав відео, як буде виглядати університет, створення якого анонсував президент України Володимир Зеленський.
У рамках концепції розвитку ВДНГ на 40 років, за словами гендиректора, передбачається активний розвиток екосистеми Експоцентру як культурно-просвітнього парку. Тому президентський університет стане новою вершиною в історії ВДНГ.
Усього на території Експоцентру планується створити:
- 11 кампусів (5 з них будуть профільними та науковими);
- адміністративний корпус;
- Апарт-готель для студентів і викладачів;
- лікарню;
- дипломатичну службу;
- корпус з офісами іноземних компаній;
- біокластер і біоклініку.
Мушкін зазначає, що проект матиме позитивний вплив на цінності і спосіб мислення людей, що також позитивно вплине на розвиток України.
Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував створення президентського університету під час відкриття форуму "Україна 30. Освіта і наука". Установа буде готувати фахівців з кібербезпеки, штучного інтелекту та нанотехнологій, а навчання в ньому буде безкоштовним.
У Міносвіти заявили, що для будівництва президентського університету потрібно 7,2 млрд гривень і 16 гектарів землі.