Що не так з Університетом Зеленського і чому ВДНГ — не Централ парк у Нью-Йорку

Анонсоване Володимиром Зеленським будівництво університету на ВДНГ в столиці викликало неоднозначну реакцію. Кияни бояться знищення паркової зони, а керівництво павільйонного комплексу говорить про концептуально-смисловий розвиток території.

Президент України Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука" підписав Указ №217/2021 "Питання проекту "Президентський університет".

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"Це — установа вищої освіти, яка готуватиме людей майбутнього. Яка збере в одному місці найкращих викладачів і навчатиме фахівців, які зможуть вирішувати важливі завдання для захисту нашої держави в дуже важливих, пріоритетних, найбільш актуальних напрямках — напрямках справжнього та завтрашніх викликів", — пояснив глава держави під час підписання указу.

Багатьох киян рішення Володимира Зеленського застало зненацька. Проте, поява вузу в Національному комплексі "Експоцентр України" згадується ще в Концепції розвитку території, розробленої в 2016-2017 рр. і розрахованої на 40 років. У затвердженому документі спочатку обмовлялося, що зелена зона повністю збережеться, а житлова забудова території не передбачена. Створення освітнього кластера попередньо було заплановане на 2022-2026 рр., тобто на другу фазу перетворення державного Експоцентру.

[ + – ] Університет на ВДНГ — візуалізація

Фрагменти з Концепції розвитку території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ)

Влітку 2017 року на території ВДНГ навіть проводилися громадські слухання концепції, після чого проект вивісили на сайті, щоб всі охочі могли вносити свої пропозиції. На той момент такого публічного резонансу можливі варіанти розвитку території не спричинили. Обговорення пройшли практично непомітно. Однак після того, як про проект заговорив президент, трансформація Експоцентру привернула увагу громадськості.

Вуз майбутнього

Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу президента, на своїй сторінці у Facebook виклав відеоролик із візуалізацією майбутнього вузу.

[ + – ] Презентація Президентського університету

1 жовтня 2023 року Україні почнеться перший навчальний рік в абсолютно новому за своєю філософією та підходами вищому навчальному закладі — Президентському університеті. Цей навчальний заклад для людей майбутнього. Основні напрямки нового університету: - інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект; - нанотехнології; - аерокосмічні технології; - біотехнології та науки для здоров'я. Кирило Тимошенко

Передбачається, що на ВДНГ з'явиться не просто університет, а повноцінний освітній комплекс — із науковими й адміністративними кампусами, апарт-готелями для студентів і педагогів. Основними напрямками діяльності нового вузу стануть інформаційні та нанотехнології, штучний інтелект, глобалізація та міжнародні комунікації.

За словами Сергія Шкарлета, міністра освіти та науки України, університет розміститься на площі 16 га. Власне проект мають затвердити до липня поточного року, а будівництво сподіваються закінчити до 2023 року. Як уточнює чиновник, поява президентського вузу коштуватиме 7,2 млрд грн.

"Розвиток президентського університету спільно з біокластером і біоклінікою є логічним завершенням просторового розвитку території ВДНГ, щоб студенти мали можливість користуватися всіма об'єктами інфраструктури одночасно", — зазначив міністр на пресконференції під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука".

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Не парк — простір

Київська громадськість амбітним планам керівництва країни аж ніяк не рада. Чимало користувачів соцмереж вважають проект черговою спробою забудувати міський простір, пожертвувавши при цьому зеленими зонами. Люди дивуються, чому для будівництва президентського університету не обрали іншу локацію в столиці.

"Якщо ви все ще розраховуєте на "Виставку" як милий зелений простір, то можете забути — через кілька років це будуть суцільні бетонні джунглі"; "Чому ВДНГ не може бути просто парком? Для університетів місця мало?" — так коментують проект містяни, деякі навіть порівнюють ВДНГ із нью-йоркським Центральним парком і підкреслюють, що там таке будівництво неможливо уявити.

[ + – ] Противники забудови наводять як приклад знамениту зелену зону в Нью-Йорку — Центральний парк Фото: GettyImages

Як зазначає Євген Мушкін, гендиректор Національного комплексу "Експоцентр України", порівняння ВДНГ із Центральним парком, як мінімум, некоректне. За його словами, ВДНГ — це не просто парк із набором дозвіллєвих проектів, а культурно-освітянський простір.

"У нього є велика роль — впливати на цінності українців, змінюючи країну і каталізуючи процвітання. А для цього потрібні потужні фундаментальні рішення. Університет — одне з головних", — прокоментував Мушкін будівництво вузу в групі "Сусіди. Голосіїв" у Facebook.

Як вважає гендиректор, розвивати "Експоцентр" без нових просторів неможливо.

Деякі містяни впевнені, що 16 га — занадто велика площа для такого проекту. Однак Мушкін нагадує, що сьогодні ВДНГ займає 287 га землі — "пів-Трускавця і 1,5 королівства Монако". При цьому він зазначає, що поруч зі школою на ВДНГ сьогодні знаходиться 5,6 тис. кв. метрів покинутого бетонного фундаменту.

"Він так і повинен залишитися? Або все ж краще університет?" — коментує гендиректор.

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Про те, що на території "Експоцентру" цілком вистачає місця для будівництва освітнього комплексу, говорить і Макс Яковер, гендиректор меморіалу "Бабин Яр", в 2015-2017 рр. обіймав посаду директора з розвитку ВДНГ. Якраз при ньому і розроблялася концепція виставкового комплексу.

"Я позитивно ставлюся до ідеї розміщення університету на ВДНГ, вважаю це абсолютно доречним, — каже в коментарі Фокусу Яковер. — Із часом поруч з'являтимуться інші інфраструктурні об'єкти, що лише поліпшить цю територію. Там достатньо місця, щоб спокійно розмістити такий університет, і не тільки його. Якщо з'являться комплекси національного значення в туристичній, освітній, інноваційній або розважальній сфері, то які можуть бути до цього питання?"

За словами експерта, кияни повинні розуміти, що поява нових об'єктів ніяк не вплине на паркову зону ВДНГ, і про вирубку дерев для створення нової інфраструктури не йдеться.

Не тільки університет

Незважаючи на те, що саме президентський університет привернув до себе стільки уваги, на ВДНГ з'явиться не тільки він. Уже цьогоріч в "Експоцентрі" відкривається великий урбан-парк, який стане частиною спортивного кластера. Його будівництво Кирило Тимошенко також анонсував днями.

Як зазначив заступник голови Офісу президента, це буде бетонний скейт-парк і майданчики для футболу, баскетболу, танців, воркаута. Відвідування всіх локацій буде безкоштовним для киян.

Цей проект обурення містян не викликав.