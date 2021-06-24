На ровном месте. Зачем строят университет Зеленского и нужен ли он

За два года на президентский университет будущего хотят потратить 7,2 млрд грн. Это почти в девять раз больше, чем в 2021-м Украина выделила на все вузовские исследования в стране. Научное сообщество от этой инициативы не в восторге, грандиозный проект рискует провалиться.

В солнечное утро понедельника 31 мая Владимир Зеленский открывал очередную сессию форума "Украина 30", посвященную образованию и науке. Президент Украины рассказывал о ключевых факторах развития этой сферы — новых школах, высоких зарплатах педагогов и преподавателей, повышении авторитета украинской науки за рубежом и актуальных в современном мире навыках, которые должно давать образование. Казалось, он так и закончит свою речь перечислением очевидных потребностей, но вдруг сказал: "Хочу вам сегодня рассказать об одной нашей инициативе. В Украине будет создан президентский университет — вуз, который будет готовить людей будущего. Его выпускники будут работать на благо нашего государства и защиту каждого украинца". После краткой видеопрезентации Зеленский размашисто подписал указ о создании университета и показал документ под аплодисменты аудитории.

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Также президент сказал, что прямо на форуме можно будет узнать все детали проекта. Однако единственное, что смогли увидеть посетители мероприятия, — архитектурный макет университетского комплекса и краткое описание на листе бумаги. Лаконичные формулировки и недостаток информации привели к бурному обсуждению проекта в экспертной среде и спорам о том, насколько реально построить такой вуз и нужно ли вообще это стране. Фокус разбирался, хватит ли Украине образовательных и научных ресурсов для работы университета, созданного с нуля, и узнал заодно, чем заканчивались подобные инициативы в других странах.

Проект-мечта

Судя по представленной концепции, будущий президентский университет — идеал современного вуза и рай для студентов. В нем предполагается семь образовательных направлений, все — крайне актуальные: информационные технологии; кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; энергетические технологии; глобализация и международные коммуникации. Обучать студентов планируют на основе трех принципов: индивидуальности, профессионализма и способности к стратегическому развитию. Слушателям курсов обещают давать 30% теории и 70% практики.

Недостаток информации привел к бурному обсуждению проекта в экспертной среде и спорам о том, насколько реально построить такой вуз и нужно ли вообще это стране

Как рассказал на презентации проекта Сергей Шкарлет, министр образования и науки, отбор студентов в президентский вуз будет жестким. Выпускники с наивысшими баллами ВНО должны будут пройти еще четыре этапа, чтобы попасть в первый набор 120 студентов, которые приступят к учебе 1 октября 2023 года. Тем, кто пройдет конкурс, обещают бонусы: бесплатное обучение, социальный пакет, стажировки в Украине и за рубежом, обучение у лучших украинских ученых и зарубежных преподавателей, образование по международным стандартам, включая MBA и PhD. Выпускникам гарантируют трудоустройство в центральных органах власти, государственных компаниях, исследовательских и научных организациях. Строить новый университет планируют с нуля на территории выставочного центра ВДНХ в Киеве.

Инициативу президента поддержало правительство. Выступая на форуме "Украина 30", премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что новый вуз станет воплощением качественного образования и привлечет тысячи студентов, которым не нужно будет волноваться о трудоустройстве. Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, сказал, что выпускники сразу же найдут работу по его профилю.

"Президентский университет может стать фундаментом и базой для наполнения государственных организаций топ-менеджерами, которые в дальнейшем будут заниматься цифровой трансформацией нашей страны", — заявил чиновник. В защиту проекта высказался и Тимофей Милованов, экс-министр экономики и торговли, а ныне президент Киевской школы экономики, который считает, что благодаря этой инициативе образование оказалось в центре политического внимания, что само по себе уже ценно и важно, чем бы не закончилась идея президента.

[ + – ] Напустить туману. На презентации проекта Сергей Шкарлет так и не прояснил, каким образом в новый вуз будут отбирать студентов и преподавателей Фото: Офис президента

Анатолий Загородний, президент Национальной академии наук Украины, на форуме вежливо сказал, что его ведомство приложит все усилия для реализации президентского проекта. Однако многие его коллеги сомневаются, нужен ли новый вуз, в то время как десяток существующих готовят специалистов по заявленным в проекте направлениям. Кроме того, появление нового университета противоречит стратегии сокращения количества вузов в Украине, чтобы улучшить качество высшего образования. И самое существенное замечание экспертного сообщества — в проекте слишком много общих слов, а его образовательно-научное содержание остается за кадром.

"Нельзя начинать вуз с формы, надо начинать с содержания. Да, нам рассказали, что построят здания, отберут лучших студентов и преподавателей, однако нет информации о ценностях университета и ниши в науке, которую он мог бы создать и занять", — говорит Александр Кордюк, директор Киевского академического университета.

Люди и деньги

Из-за скупых общих формулировок будущая работа президентского университета вызвала массу предположений. Люди интересуются, как будут отбирать лучших студентов и преподавателей. Найдется ли в Украине достаточно ученых, которые смогут дать студентам, по выражению Сергея Шкарлета, "другую матрицу обучения". Интересно также, как инициатива отразится на региональных вузах, если преподавателей будут собирать со всей страны.

Дополнительные уточнения ситуацию не прояснили, поскольку Шкарлет туманно высказался лишь о том, что новый вуз нужен, а преподавателей для него ни из каких учебных заведений забирать не будут. За разъяснениями Фокус обратился в министерство, но и там деталей проекта не знают. Как рассказывает Светлана Кретович, начальник Главного управления высшего образования и образования взрослых, ее подразделение не занимается разработкой правил приема и отбора, поскольку не получило официального распоряжения для этого.

Украине нужно как открывать новые вузы, так и модернизировать уже существующие — без этого высшее ­образование не будет ­развиваться

По мнению Николая Скибы, эксперта по образованию Украинского института будущего, преподавателей такого высокого класса в Украине немного. Чтобы привлекать специалистов из индустрий и преподавателей из-за рубежа, нужно менять законодательство и упрощать бюрократическую процедуру найма в государственных вузах, желательно во всех, а не только в президентском. Много иностранных лекторов новый вуз, скорее всего, пригласить не сможет.

"Чтобы университет был привлекательным для зарубежных преподавателей с хорошей репутацией, у заведения должны быть имя и научная школа, а на пустом месте это не строится", — отмечает эксперт.

Чего в президентском проекте много, так это денег — на постройку университета планируют выделить из бюджета 7,2 млрд грн до 2023 года. Это колоссальная сумма для украинского образования: для сравнения, в госбюджете на 2021 год запланировано 0,82 млрд грн на исследовательскую деятельность всех украинских вузов и научных организаций. Поэтому часть представителей образовательной отрасли возмутились, предложив отдать эти миллиарды на усиление уже работающих вузов.

С другой стороны, если строить действительно современный вуз, то этих денег может не хватить. В архитектурном проекте президентского университета предусмотрен комплекс лабораторий и научно-производственных помещений площадью 30,2 тыс. кв. м. А создание современных исследовательских мощностей — одно из самых дорогих удовольствий в высшем образовании и науке. К примеру, шведский Университет Лунда с 2018 года строит лаборатории для исследования нанотехнологий, планируя их открыть в 2025 году. Проект стоит 300 млн шведских крон, а это почти 1 млрд грн. Дороговизна обусловлена тем, что к помещениям лабораторий есть особые требования, важно, какие материалы используются в строительстве, нужны особые коммуникации и системы вентиляции, вдобавок нужно закупать современное оборудование для собственно исследований. Поэтому в экспертной среде сомневаются в том, что за 2,5 года при президентском университете сумеют построить лаборатории.

[ + – ] По последнему слову. В проекте президентского вуза обещают строить не факультеты, а кампусы для обучения, и апарт-отели, а не общежития для проживания

Впрочем, Александр Кордюк считает, что собственные лаборатории строить не нужно, более того, это путь к деградации вуза. По мнению директора, современные университеты могут плодотворно работать и развиваться, только если они открыты и взаимодействуют с другими организациями образовательной экосистемы. Так работает Киевский академический университет, который специализируется на математике, кибернетике, физике (в том числе наноматериалах) и сосредоточен именно на исследовательской части высшего образования. Студенты этого вуза четверть учебного времени проводят в зарубежных стажировках, а в Украине участвуют в реальных научных исследованиях на базовых кафедрах профильных институтов при Академии наук. При этом в заведении Александра Кордюка читают лекции ученые, которые рассказывают студентам о своих исследованиях и заинтересованы в том, чтобы привлекать молодежь к живой науке.

Новые подходы

Проект президентского университета разделил экспертное образовательное сообщество на два лагеря. К примеру, политолог Кирилл Сазонов не спешит осуждать инициативу Зеленского, говоря, что Украине нужны новые вузы — современные, с прогрессивной командой, имеющей зарубежный опыт, и свежим взглядом на образование, свободным от постсоветской закостенелой системы. Противоположную точку зрения высказывает Анна Новосад, экс-министр образования и науки. По ее мнению, в Украине достаточно достойных вузов и ученых, которые как раз и стоит развивать, инвестировать в их научные разработки и образовательное пространство.

Чтобы университет был привлекательным для зарубежных преподавателей с хорошей репутацией, у заведения должны быть имя и научная школа, а на пустом месте это не строится эксперт по образованию Украинского института будущего Николай Скиба

Правы оба лагеря: Украине нужно как открывать новые вузы, так и модернизировать существующие — без этого высшее образование не будет развиваться. Оба процесса уже идут, и по части новых вузов лидируют частные инициативы. Самый свежий пример — основанный в 2020 году университет "Метинвест Политехника", который планируют построить в Мариуполе и открыть в 2022 году. Идеология учебного заведения схожа с президентским проектом: специалистов инженерно-технических профилей будут обучать в том числе на практике в лабораториях с современным оборудованием и стажировать на реальном производстве, к обучению подключат иностранных экспертов, в образовательный процесс введут онлайн-программы, которые разрабатывает Microsoft.

Кроме того, с 2002 года работает Украинский католический университет во Львове — небольшой, но уже заработавший авторитет вуз. В УКУ идут абитуриенты с самыми высокими баллами ВНО: средний балл поступающих в него равен 183,72, в то время как Киево-Могилянская академия, находясь на втором месте, отстает на девять баллов. В УКУ заведены международные образовательные практики. Ежегодно вуз приглашает сотню иностранных преподавателей, половина его студентов за время учебы волонтерят, работают или учатся за рубежом, половину средств на исследовательские проекты ученые из университета привлекают сами, подаваясь на гранты.

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На этом фоне государственные вузы в Украине выглядят бледными, рассыпающимися слепками советской системы образования. Менять их трудно и гораздо дольше, чем писать концепцию нового учебного заведения. Однако пример Национального университета водного хозяйства и природопользования в Ровно показывает, что изменения возможны. Преобразования в этом учебном заведении проводят уже семь лет, начали там с самого главного и трудного — сотрудников вуза.

"Основные проблемы коллектива — разочарование, раздробленность, шаблонность подходов, инертность. Люди часто сопротивлялись изменениям, а единственное, за что боролись, — это ставки и часы преподавания", — рассказывал весной на Форуме высшего образования, организованном Киевской школой экономики, Виктор Мошинский, ректор вуза. Тем не менее Мошинскому и его команде удалось поменять настроения сотрудников с борьбы на сотрудничество, они вместе создали новую концепцию вуза.

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Даже в нынешних условиях зарегулированности деятельности государственных университетов ровенчане перевели многие процессы в цифровой формат, в том числе сдачу зачетов и экзаменов. По словам ректора, это позволило свести к минимуму коррупцию. Также студенты имеют возможность выбирать дисциплины, и от этого зависит зарплата преподавателей. За семь лет университет добился повышения качества и количества абитуриентов: средний балл поступающих повысился на 15 пунктов, количество иностранных студентов — в два раза, несмотря на четырехкратное увеличение стоимости обучения.

Однако Виктор Мошинский считает, что пройдена лишь половина пути, цель университета — стать полноправным участником международного сообщества. Для этого в ровенском вузе открыли центр международного сотрудничества и образования, а также подписали меморандум об академической добросовестности с Американским советом международного образования ACTRL/ACCELS.

Не на пустом месте

Критики президентской инициативы часто сравнивают ее с "Больницей будущего", так и не реализованной в бытность Виктором Ющенко президентом. Сравнивать эти два проекта не совсем корректно, поскольку они относятся к разным сферам, а в образовании у предыдущих президентов Украины настолько масштабных идей не было. Однако у университета Зеленского есть аналоги в других странах — это, к примеру, инновационный центр Сколково в Москве, созданный в 2009 году по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Сходство еще поразительнее, поскольку, по наблюдениям физика Антона Сененко и его коллег-ученых, перечень кластеров фонда "Сколково" имеет подозрительно много совпадений с образовательными направлениями университета Зеленского.

Американские президенты строят образовательную политику не на открытии новых учебных заведений, а на уравнении доступа к образованию разных этнических групп и слоев населения

С 2010 года работает Назарбаев университет в Казахстане, идею создать свой вуз с 2019 года высказывает Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана. Особенность этих заведений в том, что долго существовать и получать финансирование они могут лишь в условиях авторитаризма, в то время как в демократических сообществах высок риск свертывания проекта при смене власти. Так случилось в Грузии, где в 2012 году тогдашний президент Михеил Саакашвили основал Технологический университет в Батуми, для него даже построили небоскреб. Однако следующее правительство отказалось поддерживать идею политического оппонента, здание продали, вуз так и не заработал. Впрочем, ныне работающие президентские университеты прорывами в науке и образовании не блещут. К примеру, в авторитетный мировой рейтинг QS World University Rankings ни Сколково, ни вуз Назарбаева не входят.

"В случае университета инициатива должна идти от исследователей. А лучше — от исследователей, бизнеса, инвесторов, других представителей экосистемы. Непродуктивно привлекать их, когда решение уже объявлено и практически закрыто для дискуссий, это скорее оттолкнет высококлассных специалистов", — говорит Николай Скиба о том, с чего стоило бы начинать новый университет.

Как показывает мировая история высшего образования, все нынешние престижные вузы выросли из "инициативы снизу". В средневековой Великобритании монахи-ученые просили у монархов разрешения на создание колледжей, в США в XIX веке конгломераты колледжей подавали властям штатов запрос на объединение в университеты, в Сингапуре в XX веке местные бизнесмены основывали вузы, чтобы развивать свои индустрии.

[ + – ] Современные католики. Несмотря на слово "католический" в названии, львовский вуз предлагает современное образование, в частности на факультете прикладных наук, где есть IT-специальности, и в бизнес-школе

Сейчас, если чиновники развитых стран хотят вложить деньги в высшее образование, они первым делом обращаются к учебным заведениям за идеями. Так поступил Майкл Блумберг, экс-мэр Нью-Йорка, который в 2010 году захотел построить в городе учебно-исследовательский комплекс по развитию прикладной науки и технологий. Блумберг объявил конкурс на лучший проект и получил 18 заявок от академических институций со всего мира. Конкурс выиграли два заведения: американский Корнеллский университет и Технион, израильский технический институт. Они предложили обучать студентов прикладным компьютерным технологиям с акцентом на медиа, а также биотехнологиям и урбанистике.

Важно

Университет, который построит Зеленский. Почему он в Украине уже есть

Учебное заведение начало работать в 2017 году, в первый же год его студенты запустили 50 стартапов, а 500 из них нашли работу в технологических компаниях. Стоимость этого проекта — $2 млрд, 60% суммы выделили крупные благотворительные фонды, в том числе личный фонд Майкла Блумберга, а остальное — бюджет города и сами университеты. При этом кампус еще строится, он заработает в полную мощность только в 2037 году.

Дело первого лица

Американские президенты строят образовательную политику не на открытии новых учебных заведений, а на уравнивании доступа к образованию разных этнических групп и слоев населения. Белый дом регулярно внедряет инициативы по улучшению образовательной инфраструктуры для афроамериканцев, испанской этнической группы, коренных народов. Особенно активно идею о доступе к высшему образованию продвигал Барак Обама, при котором правительство выделяло миллиарды долларов на кредиты с низкими ставками для бедных студентов. С каждым годом размер таких кредитов в США повышается, и к 2020 году их общая сумма составила около $1,6 трлн.

Чего в президентском проекте много, так это денег — на постройку университета планируют выделить из бюджета 7,2 млрд грн до 2023 года

Комплексными изменениями системы высшего образования стоило бы заняться и украинскому президенту. По мнению Николая Скибы, стратегически правильно и как можно быстрее нужно расчищать украинское законодательное поле от постсоветских анахронических норм, по которым работают вузы, с тарифной сеткой зарплат и часто — авторитарной властью ректора.

"Необходимо внедрять полную автономию университетов с корпоративной моделью управления и рыночными зарплатами исследователям и преподавателям. Стоит развивать государственно-частное партнерство и дифференцировать сферу высшего образования на собственно университеты и высшие школы. Благодаря этому первые будут заниматься наукой, а вторые — готовить специалистов в соответствии с запросом индустрий", — отмечает эксперт. Без этих системных изменений украинские университеты — ни новые, ни старые — полноценно развиваться не смогут.