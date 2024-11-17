Доплаты учителям: кто с 1 января 2025 получит ежемесячную надбавку

Доплаты касаются педагогических работников всех государственных и коммунальных средних школ. Однако учителям ПТУ, колледжей и работникам детских садов надбавок не будет.

С 1 января 2025 года педагоги средних школ Украины начнут получать ежемесячные доплаты, предусмотренные постановлением Кабинета Министров № 1286 от 8 ноября 2024 года, о чем сообщил премьер Денис Шмыгаль. Фокус уже разбирался в вопросе доплат педагогам с нового года, теперь же в NV раскрыли некоторые подробности.

Судя по словам украинского премьер-министра размер надбавки будет повышаться в два этапа:

с 1 января 2025 года — 1300 гривен;

с 1 сентября 2025 года — 2600 гривен.

Доплаты касаются педагогических работников всех государственных и коммунальных средних школ, включая:

учителей;

школьных психологов;

руководителей кружков;

воспитателей групп продленного дня.

При этом условия получения выплат следующие:

выплаты не зависят от стажа, квалификации или места работы;

средства будут начисляться автоматически вместе с заработной платой. Иными словами сотрудникам учебных заведений не нужно будет делать для этого никаких дополнительных действий;

размер доплаты пропорционален педагогической нагрузке.

Однако существуют и исключения — выплаты не распространяются на педагогов детских садов, профессионально-технических учебных заведений и колледжей.

Отмечается, что вместо запланированного повышения базовых окладов, которое должно было увеличить зарплаты учителей до уровня 4,84 прожиточного минимума (примерно 17 424 грн), правительство решило ввести временные выплаты. Это связано с необходимостью сдерживать бюджетные расходы в условиях военного положения.

Доплаты призваны временно улучшить финансовую ситуацию работников образования, однако многие педагоги обеспокоены отсутствием планомерного повышения зарплат. Так эксперты подчеркивают, что дополнительные выплаты не устраняют системные проблемы низкой оплаты труда в сфере образования.

Важно

До 5100 грн: в Украине собираются штрафовать родителей за прогулы школы детьми

Ранее сообщалось, что последние несколько месяцев в Украине наблюдается тревожная тенденция — родители желают как можно скорее прервать обучение детей онлайн и вывезти их за границу.