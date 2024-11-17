Доплати вчителям: хто з 1 січня 2025 року отримає щомісячну надбавку

Доплати стосуються педагогічних працівників усіх державних і комунальних середніх шкіл. Проте вчителям ПТУ, коледжів та працівникам дитячих садків надбавок не буде.

З 1 січня 2025 року педагоги середніх шкіл України почнуть отримувати щомісячні доплати, передбачені постановою Кабінету Міністрів № 1286 від 8 листопада 2024 року, про що повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Фокус уже розбирався в питанні доплат освітянам із нового року, тепер же у NV розкрили деякі подробиці.

Судячи зі слів українського прем'єр-міністра, розмір надбавки підвищуватимуть у два етапи:

з 1 січня 2025 року — 1300 гривень;

з 1 вересня 2025 року — 2600 гривень.

Доплати стосуються педагогічних працівників усіх державних і комунальних середніх шкіл, включно з:

вчителів;

шкільних психологів;

керівників гуртків;

вихователів груп продовженого дня.

При цьому умови отримання виплат такі:

виплати не залежать від стажу, кваліфікації чи місця роботи;

кошти нараховуватимуться автоматично разом із заробітною платою. Іншими словами співробітникам навчальних закладів не потрібно буде робити для цього жодних додаткових дій;

розмір доплати пропорційний педагогічному навантаженню.

Однак існують і винятки — виплати не поширюються на педагогів дитячих садочків, професійно-технічних навчальних закладів і коледжів.

Зазначається, що замість запланованого підвищення базових окладів, яке мало збільшити зарплати вчителів до рівня 4,84 прожиткового мінімуму (приблизно 17 424 грн), уряд вирішив запровадити тимчасові виплати. Це пов'язано з необхідністю стримувати бюджетні витрати в умовах воєнного стану.

Доплати покликані тимчасово поліпшити фінансову ситуацію освітян, проте чимало освітян стурбовані відсутністю планомірного підвищення зарплат. Так експерти наголошують, що додаткові виплати не усувають системні проблеми низької оплати праці у сфері освіти.

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