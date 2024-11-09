До 5100 грн: в Україні збираються штрафувати батьків за прогули школи дітьми

На перший раз, як правило, можна відбутися попередженням. Але надалі за прогул школи батькам доведеться заплатити від 850 до 1700 грн.

Батьків, чиї діти систематично без важливих причин прогулюватимуть уроки у школах, штрафуватимуть. Про це попередили у Рахівській міській раді.

У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин, навчальний заклад повідомляє про це Національну поліцію та службу у справах дітей.

Відповідно до статті 55 Закону України "Про освіту", батьки зобов’язані сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання, інакше дорослі притягуватимуться до відповідальності за частинами 1-4 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На перший раз можна відбутися попередженням. Утім, штрафи за цією статтею становлять від 850 до 1700 грн. Якщо протягом року вчинок повториться, то штраф зросте вже до 5100 грн.

Крім пропуску занять, як наголошується, батьки також несуть відповідальність за куріння дітьми сигарет, вейпів, вживання алкоголю, скоєння дрібних крадіжок, хуліганства тощо.

Нагадаємо, 11 жовтня Міністерство освіти та науки України підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах.

Й батьків дітей, які розмовляють у школі на перервах російською мовою, можуть почати штрафувати. Фіксувати порушення буде персонал школи, який складатиме скарги і направлятиме до мовного омбудсмена.