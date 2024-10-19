Штраф до 1700 грн: як можуть карати батьків дітей, які розмовляють російською в школі, — адвокат

За словами юриста, фіксувати порушення буде персонал школи, вчителі, а потім доносити директору. Уже тоді, можливо, адміністрація школи складатиме скарги і направлятиме до мовного омбудсмена.

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Адвокат Ігор Фещенко заявив, що батьків тих дітей, які говорять у школі на перервах російською мовою, можуть почати штрафувати на суму від 850 до 1700 гривень. Про це він розповів у коментарі Times of Ukraine.

Він зазначив, що ухвалити новий законопроєкт, який був підтриманий Міністерством освіти, буде складно. Так, це буде додаткове навантаження для батьків не тільки психологічне, а й фінансове.

Адвокат заявив, що, якщо проєкт закону все ж таки буде ухвалено і підписано президентом, то для малолітніх дітей віком до 14 років відповідальності не буде. За підлітків віком від 14 до 16 років відповідатимуть батьки.

"За це передбачені штрафи від 850 до 1700 гривень", — сказав адвокат.

За його словами, діти віком від 16 років відповідатимуть за порушення самі.

Фещенко сказав, що фіксувати порушення буде персонал школи, вчителі, а потім доносити директору. Уже тоді, можливо, адміністрація школи складатиме скарги і направлятиме до мовного омбудсмена.

"Поки що питання фіксування цих порушень не так сильно врегульовано", — заявив адвокат.

Раніше повідомлялося, що МОН підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах. Як зазначила авторка законопроєкту нардепка Наталя Піпа, дітей не каратимуть чи сваритимуть за використання російської на перервах, однак документ зобов'язуватиме засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати україномовне середовище.