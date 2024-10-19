Штраф до 1700 грн: как могут наказывать родителей детей, говорящих на русском в школе, — адвокат

По словам юриста, фиксировать нарушения будет персонал школы, учителя, а затем доносить директору. Уже тогда, возможно, администрация школы будет составлять жалобы и направлять к языковому омбудсмену.

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Адвокат Игорь Фещенко заявил, что родителей тех детей, которые говорят в школе на переменах на русском языке, могут начать штрафовать на сумму от 850 до 1700 гривен. Об этом он рассказал в комментарии Times of Ukraine.

Он отметил, что принять новый законопроект, который был поддержан Министерством образования, будет сложно. Так, это будет дополнительная нагрузка для родителей не только психологическая, но и финансовая.

Адвокат заявил, что, если проект закона все же будет принят и подписан президентом, то для малолетних детей в возрасте до 14 лет ответственности не будет. За подростков в возрасте от 14 до 16 лет будут отвечать родители.

"За это предусмотрены штрафы от 850 до 1700 гривен", — сказал адвокат.

По его словам, дети в возрасте от 16 лет будут отвечать за нарушения сами.

Фещенко сказал, что фиксировать нарушения будет персонал школы, учителя, а затем доносить директору. Уже тогда, возможно, администрация школы будет составлять жалобы и направлять к языковому омбудсмену.

"Пока что вопрос фиксирования этих нарушений не так сильно урегулирован", — заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что МОН поддержало запрет общаться на русском на переменах в школах. Как отметила автор законопроекта нардеп Наталья Пипа, детей не будут наказывать или ругать за использование русского на переменах, однако документ будет обязывать учредителей, руководителей, работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду.