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Украина

"Предпосылка для агрессии": МОН поддержало запрет общаться на русском на переменах в школах

Дети, школа, школьники, перерыв
Фото: Из открытых источников | Дети в школе (иллюстративное фото)

Как отметила автор законопроекта нардеп Наталья Пипа, детей не будут наказывать или ругать за использование русского на переменах, однако документ будет обязывать учредителей, руководителей, работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду.

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Министерство образования и науки Украины поддержало законопроект №12086 по обеспечению создания украиноязычной образовательной среды в учебных заведениях, который предусматривает запрет общения на русском языке на переменах в школе. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой во время часа вопросов к Правительству.

"Относительно законопроекта, инициативы госпожи Натальи Пипы, то Министерство образования законопроект с некоторыми замечаниями поддержало его", — сказал Лисовой.

По его словам, в любых решениях, которые защищают украинский язык, нужно предусмотреть возможность равноценного, равноправного развития языков национальных сообществ Европейского Союза.

"Это безусловно ни в коем случае не распространяется на язык страны-агрессора. Мы понимаем, что язык используется как оружие, как предпосылка для агрессии", — пояснил Лисовой.

Министр подчеркнул, что в его ведомстве заботятся о языках коренных народов, а также языках национальных сообществ. В то же время первоочередное значение имеет развитие украинского языка.

"Поэтому законопроект мы поддерживаем", — подчеркнул Лисовой.

Отметим, что законопроект №12086 зарегистрировали в Верховной Раде 1 октября 2024 года. Его автором является ряд народных депутатов из разных фракций и групп, в частности, Наталья Пипа и Инна Совсун из фракции "Голос". Роман Грищук и Ольга Коваль из фракции "Слуга народа", Ростислав Павленко из "Европейской солидарности" и другие.

Этот документ вводит в Закон "Об образовании" понятие "украиноязычной среды" и обязывает учредителей, руководителей, работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду.

"Очень важно, чтобы использование украинского языка не заканчивалось 45 минутами урока. Никто не будет наказывать детей или ругать, это неправильный подход к вопросу. Но мы должны избавиться от этого условного правила в головах педагогов, учеников и родителей: "Прозвучал звонок — можно на любом языке" (и мы понимаем, что этот любой — почему-то русский)", — отметила инициатор законопроекта Наталья Пипа в своем Facebook.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла "историческое" повышение налогов в Украине.

9 октября Рада поддержала законопроект о соглашении со следствием в расследованиях коррупционных преступлений.