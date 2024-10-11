"Предпосылка для агрессии": МОН поддержало запрет общаться на русском на переменах в школах

Как отметила автор законопроекта нардеп Наталья Пипа, детей не будут наказывать или ругать за использование русского на переменах, однако документ будет обязывать учредителей, руководителей, работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду.

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Министерство образования и науки Украины поддержало законопроект №12086 по обеспечению создания украиноязычной образовательной среды в учебных заведениях, который предусматривает запрет общения на русском языке на переменах в школе. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой во время часа вопросов к Правительству.

"Относительно законопроекта, инициативы госпожи Натальи Пипы, то Министерство образования законопроект с некоторыми замечаниями поддержало его", — сказал Лисовой.

По его словам, в любых решениях, которые защищают украинский язык, нужно предусмотреть возможность равноценного, равноправного развития языков национальных сообществ Европейского Союза.

"Это безусловно ни в коем случае не распространяется на язык страны-агрессора. Мы понимаем, что язык используется как оружие, как предпосылка для агрессии", — пояснил Лисовой.

Министр подчеркнул, что в его ведомстве заботятся о языках коренных народов, а также языках национальных сообществ. В то же время первоочередное значение имеет развитие украинского языка.

"Поэтому законопроект мы поддерживаем", — подчеркнул Лисовой.

Отметим, что законопроект №12086 зарегистрировали в Верховной Раде 1 октября 2024 года. Его автором является ряд народных депутатов из разных фракций и групп, в частности, Наталья Пипа и Инна Совсун из фракции "Голос". Роман Грищук и Ольга Коваль из фракции "Слуга народа", Ростислав Павленко из "Европейской солидарности" и другие.

Этот документ вводит в Закон "Об образовании" понятие "украиноязычной среды" и обязывает учредителей, руководителей, работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду.

"Очень важно, чтобы использование украинского языка не заканчивалось 45 минутами урока. Никто не будет наказывать детей или ругать, это неправильный подход к вопросу. Но мы должны избавиться от этого условного правила в головах педагогов, учеников и родителей: "Прозвучал звонок — можно на любом языке" (и мы понимаем, что этот любой — почему-то русский)", — отметила инициатор законопроекта Наталья Пипа в своем Facebook.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла "историческое" повышение налогов в Украине.

9 октября Рада поддержала законопроект о соглашении со следствием в расследованиях коррупционных преступлений.