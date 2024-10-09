Рада поддержала законопроект о соглашении со следствием в расследованиях коррупционных преступлений

При заключении соглашения, суд может назначать дополнительное наказание в виде штрафов и конфискации имущества. За законопроект не голосовали сразу в целом, поскольку были предостережения от двух фракций.

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В среду, 9 октября, Верховная Рада 268 голосами приняла в первом чтении новый законопроект о сделках со следствием. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что текст законопроекта №12039 уже поддержали Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Также документ соответствует международным обязательствам Украины.

Ярослав Железняк объяснил суть нового законопроекта. По его словам, вводится статья, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников и возмещения ущерба, назначать меньший срок заключения чем требует кодекс.

"Например 5 вместо 8 лет", — отметил народный избранник.

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При этом, отметил он, суд сможет определить в качестве дополнительного наказания достаточно большой штраф в виде максимальных 102 миллионов гривен за особо тяжкое преступление и более 4 миллионов гривен за тяжкое преступление.

Также суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован. Но при этом этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем за исключением случая, если такой организатор разоблачит другого организатора.

В случае, когда речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант, который полностью возмещает убытки, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию, — написал Ярослав Железняк.

Законопроект №12039 не голосовали сразу в целом, поскольку в зале были предостережения относительно этого от двух фракций, пояснил нардеп.

Напомним, в июле Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №11340 о повышении эффективности заключения соглашений о признании виновности, который будет предоставлять обвиняемым в коррупции возможность заключить соглашение со следствием и вместо заключения уплатить штраф.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахимия подтвердил, что идея сделки коррупционеров со следствием принадлежит международным партнерам.