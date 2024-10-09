Рада підтримала законопроект про угоду зі слідством у розслідуваннях корупційних злочинів

Під час укладення угоди, суд може призначати додаткове покарання у вигляді штрафів та конфіскації майна. За законопроєкт не голосували одразу в цілому, оскільки були застереження від двох фракцій.

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У середу, 9 жовтня, Верховна Рада 268 голосами прийняла у першому читанні новий законопроєкт про угоди зі слідством. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що текст законопроєкту №12039 вже підтримали Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Також документ відповідає міжнародним зобовʼязанням Україні.

Ярослав Железняк пояснив суть нового законопроекту. За його словами, вводиться стаття, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди, призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кодекс.

"Наприклад 5 замість 8 років", — зазначив народний обранець.

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При цьому, зауважив він, суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф у вигляді максимальних 102 мільйонів гривень за особливо тяжкий злочин та понад 4 мільйонів гривень за тяжкий злочин.

Також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено. Але при цьому цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за винятком випадку, якщо такий організатор викриє іншого організатора.

У випадку, коли мова йде про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію, — написав Ярослав Железняк.

Законопроект №12039 не голосували одразу в цілому, оскільки в залі були застереження щодо цього від двох фракцій, пояснив нардеп.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт №11340 щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості, який надаватиме обвинуваченим у корупції можливість укласти угоду зі слідством та замість ув'язнення сплатити штраф.

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахімія підтвердив, що ідея угоди корупціонерів зі слідством належить міжнародним партнерам.