Замість в'язниці корупіонери зможуть сплатити штраф: за що проголосувала ВРУ

Обвинувачені у корупції зможуть укладати угоду зі слідством та сплачувати штраф замість реального терміну ув'язнення. Якщо суд двічі відмовить в затвердженні такої угоди, то вносити її на розгляд третій раз не допускається.

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Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт №11340 щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості, який надаватиме обвинуваченим у корупції можливість укласти угоду зі слідством та замість ув'язнення сплатити штраф. Про це повідомив народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Попри ризики на які вказали НАБУ, САП, Антикорупційний комітет…. Коаліція протягнула через зал перше читання", — написав Железняк.

"За" відповідне рішення проголосував 231 народний обранець.

Автором законопроєкту є народний депутат від фракції "Слуга Народу" Сергій Іонушас.

Зазначимо, що голосування у першому читанні не є ухваленням законопроєкту. Після доопрацювання документа та внесення до нього правок, законопроєкт виносять на друге голосування. Якщо він набере необхідну кількість голосів його подають на підпис голови ВРУ, а після цього — на підпис президенту України. Лише у випадку, якщо його підпише Володимир Зеленський законопроєкт стане законом.

Які штрафи передбачені у тексті законопроєкту

Як йдеться у тексті законопроєкту, штраф буде додатковим покаранням у тих випадках, коли корупціонер визнав свою провину та уклав відповідну угоду зі слідством, і лише за умови, якщо раніше санкція статті, за якою особу було притягнуто до відповідальності, не передбачала накладення штрафу.

За вищеперелічених умов розмір штрафу визначається у межах:

від 204 000 грн до 2,04 млн грн (від 12 до 120 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян) — у разі вчинення кримінального проступку;

від 2,05 млн грн до 20,4 млн грн (від 121 тис. до 1 млн 200 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян) — у разі вчинення нетяжкого злочину;

від 20,4 млн до 102 млн грн (від 1 млн 121 тис. до 6 млн неоподаткованих мінімумів доходів громадян) — у разі вчинення тяжкого злочину;

від 102 млн грн до 204 млн грн (від 6 млн 1 тис. до 12 млн неоподаткованих мінімумів доходів громадян) — у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Законопроєктом передбачено, що суд може відмовити у затвердженні угоди між обвинуваченим та слідством. Якщо суд відмовив двічі в одному у тому самому кримінальному провадженні, то більше звертатись з такою угодою до суду не допускається.

Також законопроєкт визначає, що особа, з якою уклали відповідну угоду, буде визнаватись такою, що не судима, якщо вона протягом шести років від моменту проголошення вироку не вчинила нового кримінального правопорушення і сплатила штраф. Якщо штраф протягом цих шести років не сплачено, то визнаватись не судимою ця особа буде лише після того, як сплатить його.

Нардеп Гурін вибачився за голосування

Народний депутат від фракції "Слуга Народу" Дмитро Гурін після голосування за законопроєкт вибачився за те, що натиснув на зелену кнопку. Він пояснив, що це сталось помилково.

"Я проголосував за 11340 який дає можливість корупціонерам зливатись з кримінальних справ. Мій голос не був вирішальним, але це геть неважливо. Я тупо помилився, який сором, вперше таке, пробачте", — написав Гурін.

Пост Гуріна Фото: Скриншот

Він також запевнив, що у другому читанні буде голосувати "проти".

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада скасувала податки для ввезення енергообладнання.

У цей же день нардепи ухвалили законопроєкт №4201 про обчислення часу в Україні, яким скасовується перехід з зимового на літній час.