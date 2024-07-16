Верховна Рада скасувала податки для ввезення енергообладнання: що входить в перелік

Український уряд ухвалив правки щодо звільнення від мита та ПДВ на ввезення деякої апаратури, яка необхідна для енергетики. Зокрема, це стосується обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

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Народні депутати ухвалили правки про звільнення від мита та ПДВ імпортного обладнання для енергетики. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив депутат Ярослав Железняк.

Він пояснив, що йдеться про:

електрогенераторне обладнання;

обладнання для вітро- та сонячної генерації;

акумулятори (за винятком акумуляторів з малою потужністю);

обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

Також депутати ухвалили законопроєкти 11258 та 11259. Йдеться про скасування податкових та митних зборів для виробництва й ремонту машин механізованого розмінування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні планують запровадити нові податки на підсолоджену воду. Це станеться протягом трьох років. Цей акциз є частиною національної стратегії доходів до 2030 року. У МОЗ зауважили, що підтримують цю ініціативу, пояснюючи це тим, що такі солодкі напої за частого споживання викликають в людей ожиріння, діабет та завдають іншої шкоди здоров'ю.

Також повідомлялося, що в уряді працюють над введенням військового збору, який доведеться сплачувати приватним підприємцям. За словами економіста Олега Пендзина, така ініціатива передбачає додаткові сплати за операціями з нерухомістю, ювелірними виробами тощо. Водночас експерт зауважив, що наразі це лише розмови, і представники влади ще не обговорюють конкретні ставки та умови здійснення таких механізмів.