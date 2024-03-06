Податок на нерухомість: що зміниться для українців у 2024 році

Як повідомили в Державній податковій службі, українці, яким потрібно буде сплатити податок на майно 2024 року, до 1 липня отримають повідомлення про це.

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У 2024 році деякі громадяни України мають сплатити податок на нерухомість. Про те, які правила зараз діють для українців, розповіли у пресслужбі Державної податкової служби (ДПС).

Податок на нерухомість 2024 року

Зазначається, що, як правило, ставки податку для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості встановлюють місцеві органи влади. Тому вони можуть різнитися залежно від місця розташування та типів об'єктів нерухомості.

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Але розмір ставки не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр. Виходить, що у 2024 році податкова ставка залишиться на рівні 2023 року, оскільки минулого року розмір мінімальної зарплати в Україні не змінювався.

Українці можуть ознайомитися з інформацією про ставки податків, встановлених органами місцевого самоврядування, за посиланням.

При цьому база оподаткування об'єктів житлової нерухомості, якими володіють фізособи-платники податків, зменшується для:

квартир — на 60 квадратних метрів;

житлових будинків — на 120 квадратних метрів;

різних типів нерухомості, якщо у власності і квартира, і будинок — на 180 квадратних метрів.

Також відсутні пільги на податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об'єктів:

площа яких перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої податковим кодексом (для квартир — 300 квадратних метрів, для будинків — 600 квадратних метрів, для різних типів будинків — 900 квадратних метрів);

використовуваних, щоб отримувати доходи (оренда, лізинг, позичка, для підприємницької діяльності).

Про те, чи потрібно платити податок на нерухомість, платник податків дізнається до 1 липня, оскільки ДПС надсилає йому повідомлення, в якому є інформація про те, яку суму йому потрібно сплатити. Оплатити податок потрібно через 60 днів з моменту, коли було отримано повідомлення.

"Обов'язок зі сплати податку виникає протягом 60 календарних днів з моменту отримання такого повідомлення", — сказано в повідомленні.

Нові податки для ФОП: що зміниться у 2024 році для підприємців

5 березня стало відомо, що в Кабміні України вже працюють над введенням військового збору, який доведеться оплачувати приватним підприємцям. Як пояснив Фокусу економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, раніше ФОПи не сплачували військовий збір зі своїх доходів, оскільки вони вважаються підприємницькими.

"На сьогодні ситуація яка: сьогодні є зобов'язання перед МВФ щодо збільшення доходу держбюджету на 44 млрд грн. Підготовлено законопроєкт, який має на меті запровадження військового збору для ФОПів, додаткові сплати за операціями з нерухомістю, ювелірними виробами тощо. Там багато новацій, але поки що це тільки розмови. Ще не обговорюють ні конкретних ставок, ні умов здійснення подібних речей. Це пропозиції на сьогодні фінансового комітету Верховної Ради", — розповів експерт.

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Нагадаємо, що після війни в Україні може запрацювати абсолютно нова податкова система. Як пояснив раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, реформа системи оподаткування передбачає, що з'явиться справедливий підхід до оплати податків.