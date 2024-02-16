Заробляєш більше — платиш більше: у Раді розповіли, коли підвищать податки в Україні

За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, реформа системи оподаткування передбачає більш справедливий підхід до оплати податків.

Related video

Оновлення української системи оподаткування відбудеться тільки після війни. Наразі ж уряд вивчає досвід партнерів, які раніше реформували податкові системи своїх країн. Про це сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Важливо

"Поки не складається": в ОП повідомили, що відкладуть податкову реформу "все по 10"

Він зазначив, що згідно з Національною стратегією доходів, в Україні може з'явитися прогресивна шкала оподаткування. Про це нововведення говорять уже давно, проте конкретних зрушень у цьому питанні чекати поки що не варто. Усе тому, що імплементація нової прогресивної шкали податків можлива тільки після війни. За словами Гетманцева, ця система ефективна і пройшла успішну апробацію в США та Європі.

"Якщо ти заробляєш більше, то маєш платити більше. Це більш справедливий підхід, тому що економічна цінність однієї гривні в доході в 7 тисяч гривень і в доході в 7 мільйонів гривень абсолютно різна", — розповів він.

Водночас політик наголосив, що до появи нової податкової системи в Україні має відбутися реформа податкових і митних органів: їх діджиталізують і проведуть антикорупційні заходи.

Прогресивна шкала оподаткування: що це означає

Прогресивна шкала ПДФО існує в багатьох країнах. Наприклад, у Польщі, де платники податків з доходів до 30 тисяч злотих на місяць віддають державі 12%, а якщо в них дохід від 30 до 120 тисяч — ставка податку 12% мінус 3,6 тисячі злотих. Ті, у кого доходи становлять понад 120 тисяч злотих — віддають 32% від заробленої суми.

Якщо подібну систему введуть в Україні, то буде кілька ставок, які залежатимуть від обсягу щомісячного доходу громадянина. Але в Національній стратегії доходів до 2030 року про конкретні ставки податку інформації немає. Можливо, що вона з'явиться в законопроєкті, який має внести зміни до Податкового кодексу України.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні проведуть реформу спрощеної системи оподаткування. У Міністерстві фінансів планують, що після реформи в нашій країні запрацює польська модель оподаткування ФОП.

Важливо

Більше заробиш – більше заплатиш. Яким в Україні хочуть зробити податок на доходи

Також зазначимо, що в Україні з 1 січня 2024 року змінилися показники єдиного податку (ЄП), який сплачують підприємці на спрощеній системі оподаткування.