Зарабатываешь больше — платишь больше: в Раде рассказали, когда повысят налоги в Украине

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, реформа системы налогообложения предполагает более справедливый подход к оплате налогов.

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Обновление украинской системы налогообложения состоится только после войны. Сейчас же правительство изучает опыт партнеров, которые ранее реформировали налоговые системы своих стран. Об этом сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Он отметил, что согласно Национальной стратегии доходов, в Украине может появиться прогрессивная шкала налогообложения. Об этом нововведении говорят уже давно, однако конкретных сдвигов в этом вопросе ждать пока не стоит. Все потому, что имплементация новой прогрессивной шкалы налогов возможна только после войны. По словам Гетманцева, эта система эффективна и прошла успешную апробацию в США и Европе.

"Если ты зарабатываешь больше, то должен платить больше. Это более справедливый подход, потому что экономическая ценность одной гривны в доходе в 7 тысяч гривен и в доходе в 7 миллионов гривен абсолютно разная", — рассказал он.

В то же время политик подчеркнул, что до появления новой налоговой системы в Украине должна состояться реформа налоговых и таможенных органов: их диджитализируют и проведут антикоррупционные меры.

Прогрессивная шкала налогообложения: что это значит

Прогрессивная шкала НДФЛ существует во многих странах. Например, в Польше, где налогоплательщики с доходов до 30 тысяч злотых в месяц отдают государству 12%, а если у них доход от 30 до 120 тысяч — ставка налога 12% минус 3,6 тысячи злотых. Те, у кого доходы составляют более 120 тысячи злотых — отдают 32% от заработанной суммы.

Если подобную систему введут в Украине, то будет несколько ставок, которые будут зависеть от объема ежемесячного дохода гражданина. Но, в Национальной стратегии доходов до 2030 года о конкретных ставках налога информации нет. Возможно, что она появится в законопроекте, который должен внести изменения в Налоговый кодекс Украины.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине проведут реформу упрощенной системы налогообложения. В Министерстве финансов планируют, что после реформы в нашей стране заработает польская модель налогообложения ФЛП.

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Также отметим, что в Украине с 1 января 2024 года изменились показатели единого налога (ЕН), который платят предприниматели на упрощенной системе налогообложения.