Будет как в Польше: в Минфине рассказали, когда введут новые налоги для ФЛП

В Министерстве финансов отметили, что новые ставки налогов, которые правительство будет предлагать в рамках проводимой реформы, не вносятся сиюминутно — их собираются обсудить с бизнесом.

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В Украине реформируют упрощенную систему налогообложения. В Министерстве финансов планируют, что после реформы в нашей стране заработает польская модель налогообложения ФЛП. Об этом сказала заместитель министра финансов Светлана Воробей в ходе обсуждения Национальной стратегии доходов на мероприятии Центра экономической стратегии.

По ее словам, в соседней Польше для малого и среднего бизнеса ввели дифференцированную систему с разными ставками налогов — от 2 до 20%, которые могут меняться в зависимости от ситуации в экономике.

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"Самые высокие ставки – это ставки на виды деятельности, в которых самая низкая затратная часть. Например, предоставление услуг и виды деятельности, как бы толерантнее сказать, которые используются для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми или отношениями с ФЛП", — рассказала она.

Как отметила Воробей, пока еще слишком рано говорить о том, какими будут ставки на упрощенной системе в Украине после реформы.

"У нас есть приблизительный перечень ставок, но это не будет вноситься сиюминутно, это будет широко обсуждаться с бизнесом. Это будет публичный процесс", — добавила заместитель министра финансов Украины.

При этом нововведения в налоговой модели появятся только после реформы Государственной налоговой службы. Эту реформу Кабмин Украины планирует провести до 2030 года.

Национальная стратегия доходов: какие планы хочет реализовать Кабмин

Национальная стратегия доходов — это рамочный документ для воплощения реформ, которые состоятся в сферах налоговой и таможни до 2030 года. В Нацстратегии изложены общие направления изменений. В Министерстве финансов Украины отмечают, что ключевой в стратегии является последовательность, в рамках которой государство сперва обеспечивает условия, чтобы провести фундаментальные реформы, а затем постепенно их внедряет.

Кроме прочего, как пишет агентство "Интерфакс-Украина", Национальная стратегии доходов предусматривает, что у налоговой службы появится возможность проверять все банковские счета налогоплательщиков. Кроме того, правительство хочет восстановить прогрессивную шкалу ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и заменить нынешнюю фиксированную ставку в 18%, которая была внедрена в 2016 году вместо малопрогрессивной шкалы, ставки которой были на уровне 15 и 20%.

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В правительстве объяснили, будет ли налог в размере 18% на карточные поступления

К слову, в Польше параллельно с системой налогообложения на общих основаниях действуют еще линейная и упрощенная система налогообложения. Именно последняя пользуется особой популярностью среди польских предпринимателей. Подробнее об этом можно прочитать в материале Фокуса.

Также отметим, что с 1 января 2024 года в Украине изменятся показатели единого налога (ЕН), который платят предприниматели на упрощенной системе налогообложения, и на минимальный размер единого социального взноса, который работодатель платит за работников в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).