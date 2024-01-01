В правительстве объяснили, будет ли налог в размере 18% на карточные поступления

Ранее в сети говорили о налоге по ставке 18% на любые карточные поступления. Путаница возникла из-за одного раздела Национальной стратегии доходов.

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В правительстве опровергли новости о налогообложении поступлений на карту физического лица в размере 18%. Об этом 1 января 2024 года сообщает Министерство финансов Украины.

Национальная стратегия доходов на 2024-2030 годы, которую приняли в конце декабря 2023, предусматривает налогообложение поступлений на карту физического лица. Ранее в сети говорили о налоге по ставке 18% на любые карточные поступления.

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Оказалось, что ложная информация могла появиться из-за раздела 4.3.1 "Реформа упрощенной системы налогообложения", где говорилось о том, что все доходы физических лиц, полученные вне предпринимательской деятельности, будут облагаться налогом по общей ставке налога.

В правительстве отмечают, что в тексте документа нет информации о "любых поступлениях на карту физлица", а фраза "налогообложение доходов, полученных вне предпринимательской деятельности" отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так есть в действующем налоговом законодательстве.

В Министерстве финансов рассказали, что такая реформа невозможна без обсуждений с общественностью, бизнесом и соответствующими органами власти.

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года увеличилась минимальная заработная плата до 7100 грн.

Также Фокус писал об экономических итогах 2023-го года.