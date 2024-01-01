В уряді пояснили, чи буде податок у розмірі 18% на карткові надходження

Раніше в мережі говорили про податок за ставкою 18% на будь-які карткові надходження. Плутанина виникла через один розділ Національної стратегії доходів.

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В уряді заперечили новини про оподаткування надходжень на карту фізичної особи в розмірі 18%. Про це 1 січня 2024 року повідомляє Міністерство фінансів України.

Національна стратегія доходів на 2024–2030 роки, яку ухвалили наприкінці грудня 2023, передбачає оподаткування надходжень на картку фізичної особи. Раніше в мережі говорили про податок за ставкою 18% на будь-які карткові надходження.

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Виявилось, що хибна інформація могла зʼявитися через розділ 4.3.1 «Реформа спрощеної системи оподаткування», де йшлося про те, що всі доходи фізичних осіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, будуть оподатковуватися за загальною ставкою податку.

В уряді зазначають, що в тексті документа немає інформації про "будь-які надходження на картку фізособи", а фраза "оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності" відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так є в чинному податковому законодавстві.

У Міністерстві фінансів розповіли, що така реформа неможлива без обговорень з громадськістю, бізнесом і відповідними органами влади.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року збільшилась мінімальна заробітна плата до 7100 грн.

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