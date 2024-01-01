Підвищення мінімальної зарплати в Україні: як зміняться податки та соціальні виплати

Від розміру мінімальної заробітної плати залежать деякі пенсійні виплати, сума ЄСВ, зарплати бюджетників і соціальні допомоги з вагітності й пологів.

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1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати збільшився на 400 гривень і тепер становить 7100 грн. Наступне підвищення мінімальної зарплати до 8 тисяч, згідно з ухваленим законом про держбюджет України, буде 1 квітня 2024 року.

Разом із підвищенням мінімальної зарплати зміняться й деякі інші платежі.

Збільшення ЄСВ з 1 січня

Розмір Єдиного соціального внеску розраховується як 22% від суми мінімальної заробітної плати. Тож відсьогодні податок зросте на 88 гривень і становитиме 1562 гривні.

Насамперед це торкнеться фізичних осіб підприємців і тих працівників, які отримують мінімалку. Водночас ставка податку (22%) не змінилася, і ті, хто отримував зарплату, вищу за мінімальну, продовжать платити податки, як минулого року.

Законом передбачено, що ФОПи можуть не платити ЄСВ до кінця війни та ще 12 місяців після скасування воєнного стану.

Також змінилася й максимальна сума ЄСВ, яка становить 22% від 15 мінімальних зарплат. Із 1 січня 2024 року максимальна сума ЄВС становить 106 500 гривень замість 100 500 грн.

Підвищення пенсій у 2024 році

Після збільшення розміру мінімальної зарплати деяким пенсіонерам переглянуть розміри пенсій.

Зокрема, перерахують виплати тим, хто отримує пенсію за віком за дотримання кількох умов:

вік — 65 років і старше;

не працює та не оформлений як ФОП;

має достатній або більший страховий стаж: чоловіки — 35 років, жінки — 30 років.

Для цих пенсіонерів із 1 січня 2024 року мінімальний розмір пенсії становить 2840 гривень (розраховується як 40% від розміру мінімальної зарплати).

Пенсіонерам, які працюють, самозайнятим особам і підприємцям перерахунок пенсій проводитимуться тільки після припинення трудової діяльності.

Зарплати працівників бюджетних підприємств і організацій

Від установленого розміру мінімальної зарплати залежать посадові оклади бюджетних працівників. Посадові оклади з 1 грудня 2021 року й до кінця 2023 року розраховували, виходячи з посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду в розмірі 2893 гривні.

Очікується, що з 1 січня 2024 року посадові оклади працівника 1-го тарифного розряду зростуть до 3195 гривень, а після квітневого підвищення мінімальної заробітної плати — до 3600 гривень.

Зокрема, із розміром мінімальної зарплати пов'язана допомога у зв'язку з вагітністю й пологами, яка тепер не може бути меншою за 7100 гривень, і неоподатковуваний розмір добових. Добові виплати, які не можуть бути більш ніж 10% від мінімальної зарплати, тепер становлять 71 грн.

Нагадаємо, як вплине на пенсії підвищення прожиткового мінімуму у 2024 році. У державному бюджеті на 2024 рік уряд заклав підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. У зв'язку з цим очікується підвищення пенсій.

Раніше Фокус писав, як мають виплачувати зарплату на роботі з ненормованим графіком. У Державній службі України з питань праці пояснили, які є нюанси у виплатах працівникам, які працюють за нефіксованим робочим графіком.