Пенсії, зарплати та соціальна допомога: як зміняться виплати у 2024 році

Працівники ПФУ зауважують, що кожна пенсія і соцвиплата розраховується індивідуально, відповідно до віку, стажу та багатьох інших складових.

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Ухвалений і підписаний президентом України Володимиром Зеленським державний бюджет на 2024 рік передбачає підвищення мінімальних виплат для основних соціальних і демографічних груп населення. Офіційне роз’яснення надало Головне управління Пенсійного фонду України (ПФУ) у Донецькій області.

Зарплата

У 2024 році встановлено підвищення мінімальної заробітної плати:

у місячному розмірі: з 1 січня — 7100 грн, з 1 квітня — 8000 грн;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 42,6 грн, з 1 квітня — 48 грн.

Отже середньомісячна зарплата становитиме:

2024 рік — 21 809 грн;

2025 рік — 25 732 грн;

2026 рік — 30 260 грн.

Пенсія

Після підвищення розміру прожиткового мінімуму для непрацюючих пенсіонерів збільшиться розмір мінімальної пенсії за віком та доплати за стаж. Мінімальна пенсія становитиме з 1 січня 2024 року 2 361 грн.

Незалежно від того, працює людина чи ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.

Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежатиме від того, які складові входять до пенсійної виплати, що розраховується від прожиткового мінімуму.

Максимальна пенсія у 2024 році становитиме 23 610 грн.

Зазначені перерахунки буде проведено в автоматичному режимі.

Дитячі та інші соцвиплати

З 1 січня 2024 року встановлено такі розміри прожиткових мінімумів для основних соціальних і демографічних груп населення:

загальний показник прожиткового мінімуму — 2 920 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн;

для працездатних осіб — 3 028 грн;

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 грн;

для жінок, які перебувають у декреті і не є підприємцями — 757 грн;

при догляді за хворою дитиною: при віці малюка до 6 років — 5 126 грн, від 6 до 18 років — 6 392 грн.

Виплати з інвалідності

Пенсії з інвалідності: І група — 100% пенсії за віком; ІІ група — 90%; ІІІ група — 50%.

При догляді за людиною з інвалідністю І або ІІ групи, якщо цей статус пов’язаний із психічним розладом, виплачуватимуть щомісяця 2 920 грн.

Важливо

Пенсії в Україні: кому чекати на підвищення виплат з 1 січня 2024 року

Нагадаємо, 17 грудня Фокус писав, в яких випадках для призначення пенсії доведеться звернутися до суду. У ПФУ зазначили, що призначення пенсії без надання оригіналу трудової книжки, навіть якщо є нотаріально посвідчені копії всіх сторінок документа, неможливе.

Крім того, Фокус повідомляв, що пенсіонери певного віку можуть отримати щомісячну надбавку до виплат: особи віком від 70 до 74 років включно — 300 грн; від 75 до 79 років включно — 456 грн; від 80 років — 570 грн. Однак ці надбавки за вік не отримають особи, які мають пенсійні виплати розміром понад 10 340,35 грн.