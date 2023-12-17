У яких випадках для призначення пенсії доведеться звернутися до суду, — пояснення ПФУ
Щоб усунути ризик втрати паперової трудової книжки та документів про трудову діяльність, їх можна завантажити на вебпортал ПФУ, зазначили у відомстві.
В деяких випадках рішення про призначення пенсії ухвалюють тільки через суд. Певні документи мають бути подані тільки в оригіналі. Про це повідомили в Пенсійному фонді України (ПФУ).
У ПФУ зазначили, що призначення пенсії без надання оригіналу трудової книжки, навіть якщо є нотаріально завірені копії всіх сторінок документа, неможливе.
Згідно з постановою № 22-1 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005, документи про стаж, вік і заробітну плату для призначення пенсії подають тільки в оригіналах.
У Пенсійному фонді попередили, якщо у вас відсутні оригінали документів, вам доведеться звернутися до суду для підтвердження трудового стажу.
"Для усунення можливих ризиків і негативних наслідків втрати паперової трудової книжки та документів про трудову діяльність — завантажуйте їх скан-копії на вебпортал Пенсійного фонду України", — радять фахівці фонду.
Як це зробити
- Авторизуйтесь в особистому кабінеті на порталі ПФУ за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).
- Оберіть в розділі "Комунікації з ПФУ" пункт "Відомості про трудові відносини".
- Заповніть загальні дані та надайте згоду на обробку персональних даних.
- Завантажте кольорові скан-копії трудової книжки в зазначеному форматі.
- Підпишіть кваліфікованим електронним підписом (КЕП) та натисніть "Відправити до ПФУ".
Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що в Кабміні розповіли, коли в Україні з'явиться накопичувальна пенсія. За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, до запуску накопичувальної пенсійної системи необхідно здійснити ще дуже багато організаційних дій.