"Механізм працює вже давно": пенсіонерам радять знімати виплати з картки, — Мінсоцполітики

За словами заступниці міністра соціальної політики Дар’ї Марчак, зупинка нарахувань не означає позбавлення пенсії. Пенсія просто акумулюється на рахунках ПФУ, її виплату можна легко відновити.

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Перша заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак розповіла, чому пенсіонерам краще не накопичувати пенсію на картці. Вона порадила оплачувати нею покупки або переводити частину коштів в готівку, повідомляє видання "На пенсії".

За її словами, деяким пенсіонерам, які не витрачають і не знімають гроші зі своїх рахунків протягом шести місяців, можуть заблокувати виплати.

"Я б хотіла всіх заспокоїти і сказати, що насправді механізм працює вже давно, багато років, і це постійна практика того, як працює система соціальних виплат і пенсій", – зазначила Дар’я Марчак.

Вона повідомила, що зараз Мінсоцполітики має намір послабити і спростити цей механізм, щоб адаптувати його для тих українських пенсіонерів, які тимчасово проживають за кордоном або в прифронтовій зоні.

Чому було запроваджено такий механізм

Законодавство України передбачає, якщо пів року не знімають кошти з пенсійної картки, то нарахування пенсії зупиняється.

"Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися, і щоб гроші платників ЄСВ не сплачувалися в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким, ще кілька років тому було запроваджено цей механізм", – пояснила заступниця міністра.

Однак, це не означає, що людину позбавили пенсії. Виплати просто акумулюється на рахунках ПФУ і їх можна відновити, але для цього потрібно пройти фізичну ідентифікацію.

Як пройти ідентифікацію у ПФУ

Якщо людина не може особисто прийти до Пенсійного фонду, існують інші шляхи, як це можна зробити, а саме:

зв’язатися зі співробітником ПФУ по відеозв’язку;

пройти ідентифікацію в електронному кабінеті ПФУ з "Дія.Підпис";

надіслати лист до Пенсійного фонду.

За кордоном пройти ідентифікацію можна в українському консульстві.

Пенсії на тимчасово окупованих територіях

Для пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, виплати через "Укрпошту" переводяться на банківські рахунки. Якщо людина не має можливості знімати пенсію з картки або отримувати її через "Укрпошту", її пенсія все одно накопичується протягом трьох років.

"Ми провели велику роботу, щоб наші громадяни, які опинилися на окупованій території, могли й далі отримувати свої пенсійні виплати", — зазначила Дар’я Марчак.

Нагадаємо, 1 грудня повідомлялося, кому підвищать виплати з 1 січня 2024 року Максимальна пенсія в Україні обмежена 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність. Із січня наступного року прожитковий мінімум для цієї категорії українців збільшиться з 2093 до 2361 грн, тобто на 268 гривень.