Пенсія - через суд: українці позиваються до Пенсійного фонду через проблеми із врахуванням стажу

Оскільки страховий стаж впливає на розмір пенсій, важливо, щоб Пенсійний фонд зарахував усі періоди роботи. Проте подекуди ПФУ відмовляє у призначенні пенсії. Тоді єдиним способом добитися заслуженої виплати є позов до суду.

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Найбільше конфліктів з Пенсійним фондом виникає, коли через некоректні записи у трудовій книжці, вимагають підтвердити страховий стаж. Про це пише Фокус у новій статті "За пенсією — до суду: чому українці позиваються до ПФУ і як уникнути проблем з виплатою пенсій".

Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Це передбачає постанова КМУ від 12 серпня 1993 року №637 "Про затвердження Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній", зауважив Фокусу керуючий партнер АО "EvrikaLaw" Андрій Шабельніков. "За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в ній відсутні необхідні записи, або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, трудовий стаж треба буде підтверджувати", — сказав він.

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За словами керуючого партнера, найпоширеніші помилки щодо заповнення трудової книжки такі:

особисті дані особи (ПІБ, дата народження) на титульній сторінці відрізняються від паспортних даних;

(ПІБ, дата народження) на титульній сторінці від паспортних даних; відсутність печатки та підпису уповноваженої особи на записі про звільнення з роботи;

уповноваженої особи на записі про звільнення з роботи; відсутність найменування організації в записі про прийняття на роботу;

організації в записі про прийняття на роботу; найменування організації в записі про прийняття на роботу не відповідає найменуванню організації на печатці на записі про звільнення;

на записі про звільнення; наявність у трудових книжках виправлень, закреслень, інших змін, які у встановленому порядку не були завірені;

інших змін, які у встановленому порядку не були завірені; не заповнений будь-який реквізит трудової книжки (наприклад, відсутнє посилання на наказ про прийом на роботу, звільнення з роботи, або не вказано номер і дату наказу);

трудової книжки (наприклад, відсутнє посилання на наказ про прийом на роботу, звільнення з роботи, або не вказано номер і дату наказу); відсутність печатки на титульному листі (або вкладці) трудової книжки;

(або вкладці) трудової книжки; неможливо прочитати записи про роботу у зв’язку з неналежним зберіганням трудової книжки.

Неточності та помилки в записах у трудовій книжці можна виправити шляхом отримання уточнюючих довідок чи наказів з місця роботи, архівних установ, зауважила Фокусу Ольга Хомич, старша юристка АБ Івана Хомича.

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Проте часто зробити це нереально, каже Ольга Хомич. Наприклад, у зв’язку з ліквідацією підприємства, відсутністю архівних документів чи розташуванням такого підприємства на непідконтрольній території України.

Призначення пенсії вихідцям з окупованих територій — окреме питання. Так, колишнім жителям Автономної Республіки Крим та м. Севастополя відмовляють у призначенні пенсії у зв’язку з тим, що, починаючи з 24 лютого 2022-го зупинено листування з Російською Федерацією. "Відтак, Пенсійний фонд України не може витребувати паперову пенсійну справу та довідку-атестат про припинення виплати пенсії на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Крім того, іноді Пенсійний фонд відмовляється враховувати довідку про заробітну плату особи до 01.07.2000 року, оскільки її не можливо перевірити у звʼязку із знаходженням підприємства чи архівів підприємства на непідконтрольній території (хоча у певних випадках така довідка суттєво збільшує розмір пенсії)", — розповіла юристка.

Часто отримати уточнюючі довідки з місця роботи нереально. Наприклад, якщо воно ліквідоване чи розташоване на окупованій території

Тож втрата чи некоректне заповнення трудової книжки, а також неможливість дістати уточнюючі документи з колишнього місця роботи знижує шанси зарахування певних років у страховий стаж. "Тому дуже часто єдиним ефективним та надійним способом призначити особі її заслужену пенсію за віком є звернення до суду з позовом про визнання відмови Пенсійного фонду протиправною та зобов’язання призначити пенсію, зарахувавши весь трудовий стаж", — зауважила Ольга Хомич.

У переважній більшості випадків суд стає на бік позивача - пенсіонера Фото: Відкриті джерела

У більшості випадків суд стає на захист пенсіонерів та визнає рішення ПФУ про відмову у призначенні пенсії протиправною, додала вона. "Отже, щоб уникнути проблем під час призначення пенсії, необхідно переконатись, що у вас достатньо страхового стажу для призначення пенсії, що всі записи у трудовій книжці, дипломі, військовому квитку заповнені без помилок, закреслень, замальовок", — резюмувала експертка.

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Нагадаємо, у грудні індексація пенсій не передбачена. Доплати отримають лише ті пенсіонери, яким виповниться 70, 75 та 80 років. Надбавки становитимуть 300, 456, 570 гривень відповідно.

Також Фокус писав, що згідно з постановою Кабінету міністрів України №261, деякі категорії пенсіонерів можуть отримати надбавку до пенсії 837 гривень. На ці гроші можуть розраховувати пенсіонери, старші за 80 років, які проживають самостійно та потребують постійного догляду за здоров'ям.