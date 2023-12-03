Пенсії в Україні: хто і де отримує найвищі та найнижчі виплати

На першому місці за розміром середньої пенсії серед регіонів опинилася Рівненська область. Друге і третє місце посідають Донецька та Луганська області відповідно. А серед міст України перше місце дісталося Києву.

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Кількість пенсіонерів зменшується, а середній розмір пенсії продовжує зростати. На 1 жовтня 2023 року в Україні налічується понад 10,54 млн пенсіонерів — про це свідчать статистичні дані за підсумками третього кварталу 2023 року, оприлюднені Пенсійним фондом України. Це на 12 тисяч менше, ніж було в липні, пише "На пенсії".

Розмір середньої пенсії

Середній розмір пенсії за останні місяці ще трохи зріс і сьогодні становить 5350,33 грн. Порівняно з липнем цього року вона зросла менш ніж на 1%. Зростання пов'язане з індивідуальними перерахунками.

Із 10,5 мільйона пенсіонерів 2,7 мільйона офіційно продовжують працювати. Тобто працюють майже 25% пенсіонерів. У них середня пенсія дещо вища, ніж загалом по країні — 5614,59 грн.

Які пенсії отримують українці

Так, станом на 1 жовтня:

до 2 000 гривень отримують 63,86 тисячі (0,6%) пенсіонерів;

2001 — 3 000 грн — 3,08 мільйона (29,2%);

3001 — 4 000 грн — 2,23 мільйона (21,3%);

4 001 — 5 000 грн — 1,58 мільйона (15%);

5 001 — 10 000 грн — 2,44 мільйона (23,2%);

понад 10 000 грн — 1,12 мільйона (10,7%).

Майже 30% пенсіонерів отримують пенсію до 3000 гривень, і майже 66% — не більше 5000 гривень.

Розмір пенсій за регіонами України

На першому місці за розміром середньої пенсії опинилася Рівненська область. Друге і третє місце відповідно посідають Донецька і Луганська області. У цих трьох областях розмір середньої пенсії перевищує 6 тисяч гривень. Найменші виплати отримують пенсіонери Тернопільської, Закарпатської та Чернівецької областей — до 4200 грн. У розрізі міст перше місце за середнім розміром пенсії посідає Київ.

Розмір середніх пенсій станом на 1 жовтня:

від 6000 до 7500 гривень:

г. Київ — 7 219,64 грн.;

Рівненська область — 6 673,98 грн.;

Донецька область — 6 612,00 грн.;

Луганська область — 6 323,01 грн.;

від 5000 до 6000 гривень:

Дніпропетровська область — 5 865,51 грн.;

Житомирська область — 5 850,46 грн.;

Запорізька область — 5 561,84 грн.;

Київська область — 5 489,31 грн.;

Харківська область — 5 307,03 грн.;

Полтавська область — 5 162,11 грн.;

Одеська область — 5 072,48 грн.;

від 4000 до 5000 гривень:

Миколаївська область — 4 983,55 грн.;

Чернігівська область — 4 834,83 грн.;

Сумська область — 4 786,02 грн.;

Львівська область — 4 772,18 грн.;

Волинська область — 4 716,67 грн.;

Кіровоградська область — 4 715,81 грн.;

Черкаська область — 4 626,79 грн.;

Херсонська область — 4 537,12 грн.;

Вінницька область — 4 497,80 грн.;

Івано-Франківська область — 4 478,72 грн.;

Хмельницька область — 4 463,43 грн.;

Чернівецька область — 4 235,64 грн.;

Закарпатська область — 4 230,56 грн.;

Тернопільська область — 4 041,04 грн.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, за яких умов можна втратити частину виплат. Українці, які за віком мають можливість іти на пенсію, можуть її вчасно не отримати, якщо не подадуть протягом трьох місяців заяву до Пенсійного фонду України.