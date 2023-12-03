Пенсии в Украине: кто и где получает самые высокие и самые низкие выплаты

На первом месте по размеру средней пенсии среди регионов оказалась Ровненская область. Второе и третье место занимают Донецкая и Луганская области соответственно. А среди городов Украины первое место досталось Киеву.

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Число пенсионеров уменьшается, а средний размер пенсии продолжает расти. На 1 октября 2023 года в Украине насчитывается более 10,54 млн пенсионеров — об этом свидетельствуют статистические данные по итогам третьего квартала 2023 года, обнародованные Пенсионным фондом Украины. Это на 12 тысяч меньше, чем было в июле, пишет "На пенсии".

Размер средней пенсии

Средний размер пенсии за последние месяцы еще немного вырос и сегодня составляет 5350,33 грн. По сравнению с июлем этого года она выросла менее чем на 1%. Рост связан с индивидуальными перерасчетами.

Из 10,5 миллиона пенсионеров 2,7 миллиона официально продолжают работать. То есть работают почти 25% пенсионеров. У них средняя пенсия несколько выше, чем в целом по стране – 5614,59 грн.

Какие пенсии получают украинцы

Так, по состоянию на 1 октября:

до 2 000 гривен получают 63,86 тысячи (0,6%) пенсионеров;

2001 — 3 000 грн — 3,08 миллиона (29,2%);

3001 — 4 000 грн — 2,23 миллиона (21,3%);

4 001 — 5 000 грн — 1,58 миллиона (15%);

5 001 — 10 000 грн — 2,44 миллиона (23,2%);

свыше 10 000 грн — 1,12 миллиона (10,7%).

Почти 30% пенсионеров получают пенсию до 3000 гривен, и почти 66% — не более 5000 гривен.

Размер пенсий по регионам Украины

На первом месте по размеру средней пенсии оказалась Ровненская область. Второе и третье место соответственно занимают Донецкая и Луганская области. В этих трех областях размер средней пенсии превышает 6 тысяч гривен. Самые маленькие выплаты получают пенсионеры Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областей — до 4200 грн. В разрезе городов первое место по среднему размеру пенсии занимает Киев.

Размер средних пенсий состоянием на 1 октября:

от 6000 до 7500 гривен:

г. Киев — 7 219,64 грн.;

Ровненская область — 6 673,98 грн.;

Донецкая область — 6 612,00 грн.;

Луганская область — 6 323,01 грн.;

от 5000 до 6000 гривен:

Днепропетровская область — 5 865,51 грн.;

Житомирская область — 5 850,46 грн.;

Запорожская область — 5 561,84 грн.;

Киевская область — 5 489,31 грн.;

Харьковская область — 5 307,03 грн.;

Полтавская область — 5 162,11 грн.;

Одесская область — 5 072,48 грн.;

от 4000 до 5000 гривен:

Николаевская область — 4 983,55 грн.;

Черниговская область — 4 834,83 грн.;

Сумская область — 4 786,02 грн.;

Львовская область — 4 772,18 грн.;

Волынская область — 4 716,67 грн.;

Кировоградская область — 4 715,81 грн.;

Черкасская область — 4 626,79 грн.;

Херсонская область — 4 537,12 грн.;

Винницкая область — 4 497,80 грн.;

Ивано-Франковская область — 4 478,72 грн.;

Хмельницкая область — 4 463,43 грн.;

Черновицкая область — 4 235,64 грн.;

Закарпатская область — 4 230,56 грн.;

Тернопольская область — 4 041,04 грн.

Напомним, 28 ноября сообщалось, при каких условиях можно потерять часть выплат. Украинцы, которые по возрасту имеют возможность идти на пенсию, могут ее вовремя не получить, если не подадут в течение трех месяцев заявление в Пенсионный фонд Украины.