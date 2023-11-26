Пенсии в Украине: кому уменьшат выплаты в 2024 году

По словам народного депутата Роксоланы Пидласы, с января в Украине некоторые пенсионные выплаты будут начисляться по-новому. Это необходимо для того, чтобы отрегулировать систему.

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Несмотря на то, что в 2024 году ряд пенсионных выплат вырастет, некоторые граждане могут получить значительно меньше денег. Об этом рассказала народный депутат Роксолана Пидласа.

По ее словам, в следующем году будет введена масштабная индексация выплат и появится пенсионная бальная система. Некоторые граждане будут получать меньше денег и связано это с определенными профессиями.

"То есть те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время, для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем понижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была справедливее", — говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что новая система будет максимально отрегулирована и тем самым большие выплаты чиновников уменьшатся. Это поможет увеличить сумму выплат для других граждан.

Народный депутат добавила и про выплаты гражданам, которые являются внутренне переселенными. Таких по состоянию на ноябрь 2023 года около 2 миллионов и на их поддержку в бюджете заложили 57,6 миллиардов гривен.

К слову, ранее сообщалось, что минимальные выплаты для украинцев вырастут в январе. В государственном бюджете заложено, что некоторые пенсионные выплаты будут увеличены с первого дня 2024 года. Также вырастет прожиточный минимум. В результате граждане будут получать 2361 гривен, вместо 2093.

Ранее Фокус писал, что для того, чтобы заработать максимальную пенсию, нужно получать около 70 тыс. грн заработной платы в течение 35 лет. Самая высокая пенсия — у судей в отставке, в среднем — около 100 тыс. грн.