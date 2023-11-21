Пенсии в Украине: кто может рассчитывать на почти 1000 грн надбавки

Украинцы могут получать довольно существенную надбавку к пенсии, однако не все. Необходимо соответствовать нормам, которые предусмотрены постановлением Кабмина.

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Украинцы могут получать довольно существенную надбавку к пенсии – 837 грн. Однако не все – лишь те, кто соответствует определенным условиям, пишет портал "На пенсии".

Такая норма предусмотрена постановлением Кабинета министров Украины №261.

Условия для получения надбавки к пенсии

Чтобы получить надбавку, пенсионер должен:

быть старше 80 лет;

проживать самостоятельно;

нуждаться в постоянном уходе по состоянию здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Однако некоторым пенсионерам, кто соответствует данным критериям, в получении надбавки могут отказать. На такую надбавку не могут претендовать украинцы, которые получают пенсию по инвалидности. Кроме этого, состояние здоровья, требующее постоянного ухода, должно иметь медицинское подтверждение.

Какие документы необходимо предоставить

При оформлении доплаты, нужно подать заявление, а также приложить к нему ряд документов:

заключение медицинской комиссии, подтверждающее необходимость постоянного постороннего ухода;

паспорт;

ИНН;

выписку из Пенсионного фонда Украины, подтверждающая отсутствие получения надбавки по уходу к пенсии.

Размер надбавки к пенсии

Размер надбавки составляет 40% от прожиточного минимума для лиц с утраченной работоспособностью. Сейчас этот минимум составляет 2093 грн – и 40% от этой суммы как раз и есть 837 грн. С 1 января 2024 года обещают повысить прожиточный уровень до 2361 гривны. Это значит, что в следующем году пенсионеры смогут получать не 837 гривен доплаты, а 944,4 гривны, то есть, почти тысячу гривен.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что иногда, при переезде в другую область, пенсионеры могут забыть некоторые документы дома. Это может иметь серьезные последствия и привести к потере пенсионных выплат навсегда.