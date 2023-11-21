Пенсії в Україні: хто може розраховувати на майже 1000 грн надбавки

Українці можуть отримувати доволі суттєву надбавку до пенсії, проте не всі. Необхідно відповідати нормам, які передбачені постановою Кабміну.

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Українці можуть отримувати доволі суттєву надбавку до пенсії — 837 грн. Однак не всі — лише ті, хто відповідає певним умовам, пише портал"На пенсії".

Така норма передбачена постановою Кабінету міністрів України №261.

Умови для отримання надбавки до пенсії

Щоб отримати надбавку, пенсіонер повинен:

бути старшим за 80 років;

проживати самостійно;

потребувати постійного догляду за станом здоров'я;

отримувати пенсію за віком.

Однак деяким пенсіонерам, хто відповідає цим критеріям, в отриманні надбавки можуть відмовити. На таку надбавку не можуть претендувати українці, які отримують пенсію по інвалідності. Крім цього, стан здоров'я, що вимагає постійного догляду, повинен мати медичне підтвердження.

Які документи необхідно надати

Під час оформлення доплати потрібно подати заяву, а також додати до неї низку документів:

висновок медичної комісії, що підтверджує необхідність постійного стороннього догляду;

паспорт;

ІПН;

виписку з Пенсійного фонду України, що підтверджує відсутність отримання надбавки по догляду до пенсії.

Розмір надбавки до пенсії

Розмір надбавки становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб із втраченою працездатністю. Зараз цей мінімум становить 2093 грн — і 40% від цієї суми якраз і є 837 грн. З 1 січня 2024 року обіцяють підвищити прожитковий рівень до 2361 гривні. Це означає, що наступного року пенсіонери зможуть отримувати не 837 гривень доплати, а 944,4 гривні, тобто, майже тисячу гривень.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що іноді, при переїзді в іншу область, пенсіонери можуть забути деякі документи вдома. Це може мати серйозні наслідки та призвести до втрати пенсійних виплат назавжди.