Пенсія в Україні: через який документ можна залишитись без виплат

В управлінні заявили, що при переїзді пенсіонера в іншу адміністративну одиницю, його пенсійна справа пересилається на його нове місце проживання. Проте, щоб це зробили, треба звернутися до органів пенсійного фонду.

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Іноді, при переїзді в іншу область, пенсіонери можуть забути деякі документи вдома. Це може мати серйозні наслідки та призвести до втрати пенсійних виплат назавжди. Через який документ можна залишитись без пенсії розповіли в ПФУ, передає "24 канал".

Українка звернулася до Пенсійного фонду України із запитанням щодо відновлення своїх виплат після значної перерви.

За її словами, статусу внутрішньо переміщеної особи вона набула у 2015 році, коли переїхала із тимчасово окупованого Криму. На той час, як зазначає українка у зверненні до ПФУ, вона отримувала пенсію з 2008 до 2014 року.

"2015 року переїхала до сестри на Полтавщину, пенсії не отримувала. Зараз хочу відновити виплати, але для цього потрібна паперова пенсійна справа. Ніхто мені не підказав тоді, що її треба забрати. Сподівалася, що переїжджаю ненадовго", — йдеться у повідомленні.

Що відповіли у ПФУ

В управлінні заявили, що при переїзді пенсіонера в іншу адміністративну одиницю, його пенсійна справа пересилається на його нове місце проживання. Проте, щоб це зробили, треба звернутися до органів пенсійного фонду.

За інформацією ПФУ, українка мала б звернутися до регулятора з 2015 по 2022 рік, однак цього не зробила. Зараз, як наголосили у відомстві, неможливо вислати їй цей документ із Криму, тому пенсійні виплати жінці не відновлять.

"Згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та урядовому Порядку виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території АР Крим та Севастополя, виплата пенсії поновлюється тільки після надходження до місцевого управління Пенсійного фонду справи та з дня припинення виплати за місцем попереднього отримання пенсії", – заявили у благодійному фонді "Право на захист".

Які ще існують причини для скасування пенсії

Усі причини для скасування виплат пенсіонерам передбачені Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". До них належать:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недійсні відомості;

якщо пенсіонер проживає за кордоном;

якщо пенсіонер не отримував призначену пенсію протягом 6 місяців поспіль;

в інших випадках, передбачених законом.

Зазначимо, у Пенсійному фонді раніше розповіли про те, що робити українцям, якщо не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію. Вказали, що у такому випадку можна докупити роки, сплативши певну суму коштів. Також нагадали, що пенсіонерам потрібно пройти ідентифікацію для продовження виплат. При цьому якщо людина не може особисто прийти до банку, де отримує гроші, то може підтвердити свою особу за допомогою відеозв'язку.