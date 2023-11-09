Як оформити пенсію в Україні, якщо не вистачає стажу, — роз'яснення Пенсійного фонду

За інформацією ПФУ, страховий стаж для призначення пенсії можна докупити як собі, так і третім особам, якщо інформація про них є в реєстрі соцстрахування.

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У 2023 році в Україні з'явилася можливість докупити страховий стаж. При цьому договір про купівлю стажу можна укласти на користь третіх осіб, наприклад — збільшити стаж батькам. Оформити договір можна онлайн, без паперів, візиту до державних установ і черг. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Хто може купити страховий стаж

Участь у програмі добровільного державного пенсійного страхування можуть брати громадяни України, як працюючі, так і безробітні.

Щоб внести добровільний внесок, у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування має бути інформація про ту людину, на користь якої вносяться страхові кошти.

У Пенсійному фонді зазначають, що якщо людина хоча б один раз у своєму житті сплачувала страховий внесок, інформація про це в реєстрі має бути присутня.

Як купити відсутній стаж

Договір між платником страхових внесків і Пенсійним фондом укладається в електронній формі на інтернет-порталі електронних послуг ПФУ.

Авторизація відбувається за допомогою одного з трьох інструментів:

кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

сервісу Дія.Підпис;

GOV.ID.

Підписується договір про купівлю страхового стажу накладенням електронного цифрового підпису.

Скільки коштує страховий стаж і яка періодичність внесків

ПФУ не лімітує як часто і які суми потрібно вносити на страховий рахунок за договором про купівлю стажу. Це кожна людина вирішує сама, виходячи зі своїх можливостей.

Для непрацюючих осіб повний місяць страхового стажу нараховують у тому разі, якщо сплачена сума становить не менше за розмір мінімального страхового внеску.

Мінімальний страховий внесок розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати. На сьогодні розмір внеску становить 1474 грн (6700 грн х 22%).

Кожні 100 гривень добровільного страхового внеску збільшують розрахункову місячну зарплату для призначення пенсії майже на 455 гривень.

Нагадаємо, деяким пенсіонерам можуть призупинити виплати. Літніх людей не позбавлятимуть пенсій. За словами експерта, після призупинення виплат, їх можна відновити за допомогою проходження фізичної ідентифікації.

Раніше Фокус писав, кому можуть призначити виплати на пільгових умовах. У Пенсійному фонді роз'яснили, що люди, які отримали стаж на шкідливих і небезпечних виробництвах, можуть вийти на пенсію на пільгових умовах після 50 років.