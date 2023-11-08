Деяким пенсіонерам можуть призупинити виплати: як їх поновити

Літніх людей не позбавлятимуть пенсій. Зі слів експерта, після призупинення виплат, їх можна відновити за допомогою проходження фізичної ідентифікації.

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Деяким пенсіонерам можуть призупинити виплати. Про це повідомила керівниця відділу Управління обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду у Львівській області Любов Ключник, передає видання "Високий замок".

Вона зазначила, що в Україні може проводитися верифікація пенсійних та інших соціальних виплат Міністерством фінансів та Пенсійним фондом. Зокрема, це стосуватиметься тих пенсіонерів, під час оформлення виплат яким були допущені помилки, а саме в прізвищі або імені. Також перевірити можуть пенсіонерів, які отримують виплати на карту, проте понад пів року нею не користувалися, або тих, хто тривалий час перебуває за кордоном.

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"Особливо це стосується українців, які проживають у країнах, із якими Україна не має угод про пенсійне забезпечення", — заявила Любов Ключник.

Кому з пенсіонерів можуть призупинити виплату пенсій

Зі слів Ключник, літнім людям, які шість місяців не користувалися пенсійною карткою, можуть призупинити, проте не позбавити виплат. У такому випадку пенсія акумулюватиметься на рахунках ПФУ, проте деякий час не перераховуватиметься на картку конкретної особи.

Як відновити виплату пенсій

Любов Ключник заявила, що для відновлення виплати пенсії літній людині потрібно пройти фізичну ідентифікацію у банку чи в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду. Для цього потрібно прийти з паспортом, ідентифікаційним кодом та заявою з банку, на який перераховуватимуться кошти.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України розповіли, що пенсія по інвалідності призначається у разі інвалідності, яка причина повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу. Таку пенсію призначають на весь строк встановлення інвалідності.

Раніше повідомлялося, що соціальну пенсію можуть призначити непрацездатним чи обмежено працездатним громадянам, які не мають трудового стажу або інших джерел доходу. Зокрема, такі виплати можуть отримати не лише українці, але й іноземці та особи без громадянства, що переїхали на постійне проживання до України.