Соціальна пенсія в Україні: роз'яснення та критерії отримання

Соціальну пенсію можуть отримувати не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, що переїхали в Україну на постійне проживання.

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Українська система виплат включає різні категорії, одна з них – це соціальна пенсія. Вона передбачена тим особам, котрі не мають права на традиційну виплату у зв’язку з відсутністю необхідного страхового стажу. Про це повідомили в матеріалі ICTV.

Така це щомісячна грошова допомога надається з державного бюджету непрацездатним чи обмежено працездатним українцям, які не мають трудового стажу або інших джерел доходу.

У законодавстві України передбачено три різновиди соціальних виплат, які різняться залежно від їх призначення:

за віком – соціальна допомога особам, які досягли пенсійного віку та не мають достатнього трудового стажу для оформлення пенсії;

за станом здоров’я – призначається особам з інвалідністю І та ІІ груп, зокрема й дітям з інвалідністю, а також особам з інвалідністю ІІІ групи, які не мають трудового стажу;

за втратою годувальника – виплачується неповнолітнім дітям до 18 років і студентам очних відділень вишів до 23 років, якщо вони залишилися без одного або обох батьків.

Видання зазначає, що соціальну пенсію можуть отримувати не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, що переїхали в Україну на постійне проживання.

Соціальна пенсія пенсіонерам: деталі

При призначенні пенсії головним чинником є наявність страхового стажу у особи, в той час як другорядним фактором є вік.

"Якщо людина має страховий стаж, але менше ніж 15 років, можна розраховувати лише на мінімальний розмір пенсії. Він прив’язаний до прожиткового мінімуму. Раніше така пенсія називалася соціальною", — йдеться у повідомленні.

Якщо особа не має жодного офіційного страхового стажу через відсутність офіційної роботи, то вона отримуватиме державну допомогу замість пенсії. Розмір такої допомоги у 2023 році — 2 100 грн.

Отже, коли особа досягає пенсійного віку, але не має потрібного стажу для отримання звичайної пенсії, вона звертається до органів соціального захисту населення за місцем прописки чи фактичного проживання та оформлює собі соціальну пенсію.

Відомо, що люди, котрі не мають права на пенсію, також можуть отримувати соціальну допомогу на догляд.

"Вона виплачується незалежно від отримання особою інших видів виплат чи допомог", — йдеться у повідомленні.

Соціальна пенсія з інвалідності: що відомо

Державна соціальна пенсія призначається особам з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, які не мають страхового стажу.

Матеріальна підтримка надається на період, протягом якого особі призначена інвалідність. У деяких випадках (інвалідність І групи, досягнення пенсійного віку) пенсія призначається безстроково.

Розмір такої соціальної допомоги прив’язаний до прожиткового мінімуму:

І група — 100%;

ІІ група — 80%;

ІІІ група — 60%.

Нагадаємо, раніше OBOZ.UA повідомив, що з 1 січня 2024 року в Україні відбудеться збільшення розміру пенсій для чотирьох категорій українців. Ці зміни стосуватимуться тих, хто отримує максимальні та мінімальні пенсії, має право на додаткові виплати за довгий стаж і тих, хто виконав умови за стажем і досяг віку 65 років.